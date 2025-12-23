Desbloquejat el projecte del complex esportiu amb piscines de Palau-solità

Pas endavant per un projecte llargament reivindicat. L’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans va rebre la setmana passada la notificació de la resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, segons la qual ha desestimat el recurs de l’Associació Catalana d’Empreses d’Instal·lacions i manteniment contra els plecs que regeixen la licitació del contracte d’obres de construcció del complex esportiu amb piscines que s’està tramitant. L’alcalde, Oriol Lozano, ha expressat la seva satisfacció i ha declarat que la desestimació del recurs per part del Tribunal Català de Contractes permet, finalment, desbloquejar un projecte llargament esperat pel municipi. "El Complex Esportiu Municipal és una demanda històrica de Palau-solità i Plegamans i un compromís ferm d’aquest govern".
L’associació reclamava que les obres es licitessin per lots, a través de diferents empreses. El consistori, però, apostava per adjudicar-ho a una sola companyia. Finalment, el Tribunal dona el vistiplau a aquest posicionament. El valor de la licitació és de 7,5 milions d’euros. En el passat ple de setembre es va aprovar l’amortització d’1,4 milions -provinents del superàvit de l’Ajuntament- de crèdits demanat per fer l’obra, alleugerint el cost final del projecte. A més, l’actuació compta amb subvencions del Pla General d’Inversions (PGI) de la Diputació de Barcelona i del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) de la Generalitat de Catalunya.
La previsió després del canvi d'escenari és donar compte de l'informe tècnic de valoració de les ofertes i fer la proposta d'adjudicació a favor d’una de les empreses presentades. En aquest cas, la que obtingui la millor puntuació. Aleshores, es requerirà a l'adjudicatària perquè presenti la garantia i la solvència i, seguidament, l'òrgan de contractació adjudicarà el contracte, que s'ha de formalitzar abans de l’inici de les obres.