El BRCat entre Palau-solità i Caldes transformarà la C-59

La mobilitat viària entre Palau-solita i Plegamans i Caldes de Montbui ha de millorar en els pròxims anys amb una nova infraestructura. La consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque, va visitar dissabte passat l'inici de les obres per a configurar un corredor d'autobús ràpid i via ciclista (BRCat) a la C-59 entre les dues localitats, que connectarà alhora els dos Vallesos. Els treballs, que suposaran una inversió de més de 14 milions d'euros, tenen un termini d'execució previst de divuit mesos. L'obra consistirà en la configuració d'un nou corredor mitjançant l'execució de carrils exclusius per a la priorització de l'autobús (BRCat) i una via per a ciclistes i vianants adjacents a la carretera C-59, entre la rotonda nord de Palau-solità i Plegamans i la intersecció sud de Caldes de Montbui. Actualment, el tram del corredor de la C-59 entre els dos municipis compta amb 287 expedicions d'autobús diàries i 10 expedicions/sentit en hora punta. En concret, el nou corredor permetrà reduir a més de la meitat -de 9 minuts a 4- el temps de trajecte en bus en hora punta.
"El BRCat és el compromís d'una política pública de proximitat, que escolta la ciutadania i que actua d'acord amb les necessitats del país", va defensar Paneque, que va assenyalar que les dades actuals sobre els BRCat "són més que bones". "Es tracta de sistemes de transport eficients i altament utilitzats per les persones", va recalcar la titular de Territori. "En definitiva, els BRCat són útils, competitius i més usats per la gran majoria que el vehicle privat. I el Govern treballa perquè el poble de Catalunya disposi d'uns serveis funcionals ben adaptats al segle XXI", va concloure la reponsable del departament.
L'actuació, que abraça un tram de tres quilòmetres de longitud, s'emmarca en la xarxa de corredors que la Generalitat està desplegant arreu del territori entre municipis del mateix sistema urbà amb alts nivells de trànsit on es vol potenciar el transport públic i la mobilitat descarbonitzada com a alternativa competitiva al vehicle privat. En concret, es preveu que aquesta actuació permeti alliberar uns 1.000 vehicles diaris de trànsit en aquest eix.
Dues noves rotondes i un nou pas de vianants
El projecte també inclou una sèrie d'actuacions per millorar la seguretat viària en aquest eix. En concret, a l'àmbit de la urbanització de Can Valls-Torre Negrell, es construirà una nova rotonda a l'actual cruïlla en T que dona accés a la urbanització i s'executarà un nou pas de vianants semaforitzat amb polsador per a la nova configuració de les parades d'autobús, que disposaran d'apartadors. Addicionalment, es preveu la construcció d'una rotonda a l'actual intersecció en T entre la C-59 i l'avinguda de Pi i Maragall de Caldes de Montbui. Així mateix, s'implantarà un sistema de separació dels dos sentits de circulació i s'eliminarà el gir a esquerres d'accés a la C-59 a la intersecció amb la carretera BV-1424. També es preveuen millores per afavorir la fluïdesa del trànsit, com un doble carril d'entrada a les rotondes, i un nou ramal de connexió directa des de l'avinguda Catalunya (B-143) cap a la C-59 en sentit Barcelona, a la rotonda nord de Palau-solità i Plegamans. Finalment, al voltant de la rotonda nord de Palau-solità i Plegamans, al marge esquerre, es millorarà el drenatge de la C-59 i es disposarà pantalla acústica per a la protecció de les edificacions en aquest entorn.
La Generalitat està desplegant una primera fase d'actuacions en sis eixos que conformen un total de 30 km i una inversió de 81,7 milions d'euros a tot el país. El primer, Castelldefels-Cornellà, es va posar en servei durant el 2023 i, recentment, ha entrat en servei el Girona-Salt. D’altra banda, estan en execució el BRCAT entre Terrassa i Sabadell. Els treballs del Blanes-Lloret es licitaran l’any vinent i Sabadell-Castellar del Vallès té el projecte constructiu molt avançat.