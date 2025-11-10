Onada d'indignació a Palau-solità pels suposats maltractaments en una escola bressol privada

Palau-solità i Plegamans viu setmanes d'agitació social. L'esclat d'un presumpte cas d'abusos a l'escola bressol privada Moixaina ha despertat una onada d'indignació. Dissabte, les famílies del centre es van manifestar per reclamar que la justícia actuï contra l’educadora a qui acusen de maltractar diversos infants. També apunten a la direcció pel seu “silenci”. Rere una pancarta on es podia llegir ‘Els nadons no parlen, però nosaltres sí’ i amb proclames com ‘Infància sense por, els crits no eduquen’, els concentrats, amb el suport de nombrosos veïns, van fer un recorregut de prop d’una hora pel centre del municipi per finalitzar a les portes del centre. Les famílies, que estan a l’espera que el consistori reubiqui els infants en altres centres, reclamen que l’educadora no torni a exercir i que es produeixin canvis legislatius per protegir als menors.
El cas va esclatar fa un parell de setmanes quan una educadora que va marxar del centre va explicar que una companya cridava i maltractava físicament els alumnes. L'advertència també va arribar a l'Ajuntament, que va iniciar les gestions per esclarir els fets. Des d'aleshores, les famílies van anar traient els menors de l’escola bressol, que ja fa més d’una setmana que està tancada. Una de les portaveus denuncia que a mesura que passen els dies, moltes famílies d’exalumnes els estan explicant que en el seu moment van treure els seus fills de l’escola bressol per “conductes estranyes” per part de l’educadora denunciada, que ha estat acomiadada.
Tal com han exposat els Mossos d'Esquadra, que mantenen oberta una investigació, les denúncies assenyalen l’educadora presumptament responsable dels maltractaments i la direcció per no actuar durant anys tot i conèixer la situació. Els afectats consideren que s'ha actuat tard, quan el cas ha sortit als mitjans de comunicació i les aules s'han buidat com a resposta a les suposades conductes. Ara, les famílies reclamen que la justícia actuï contra l'educadora i la direcció del centre i que s'apliquin canvis legals per evitar que situacions com aquesta es repeteixin. També demanen que s'instal·lin càmeres de seguretat a les aules per actuar tan bon punt es detectin conductes irregulars. L'ajuntament ha promès que reubicarà tots els alumnes en centres municipals, però, fins ara, no els han donat cap solució concreta.