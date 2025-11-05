Allau de crítiques a l'educadora d'una escola bressol acusada de maltractaments als infants

Les famílies d'una escola bressol privada de Palau-solità i Plegamans han alçat la veu contra el centre. Fa uns dies, els Mossos d'Esquadra van rebre diverses denúncies acusant una treballadora de presumptes maltractaments als infants. Les queixes s'estenen a la direcció, que no hauria actuat contra els suposats abusos que s'estaven cometent per part de l'educadora.
En els últims dies, l'escoleta ha aturat l'activitat i ha esborrat bona part de la seva presència a xarxes socials i internet. La reacció, però, no ha evitat una allau de crítiques a l'equipament, que les famílies afectades han manifestat a través de les ressenyes de Google. "Ens han desil·lusionat moltíssim. Els teníem pels núvols. Espero que cap infant torni a trepitjar la llar d'infants". "On pensaves que tot era bonic, resulta que és tot el contrari. Males paraules, tons alts, mans llargues... El pitjor és que la directora calli i miri cap a un altre costat. Espero que es prenguin les mesures adients", exposen diferents veus.
Investigació en marxa
Des del consistori, confirmen que fa dies algunes educadores sense vinculació ja amb l’escola es van posar en contacte de forma privada amb l’alcalde del municipi, Oriol Lozano. Van explicar fets i situacions laborals referents al centre, sense voler que en cap cas es fessin públiques les seves identitats. El batlle va animar les alertants a denunciar aquests fets i a parlar amb alguna família per explicar la situació. Després de les denúncies presentades a la policia catalana d’educadores i famílies, s’han revelat fets més greus. Des de l’Ajuntament sostenen que se’n farà seguiment, posant per davant la protecció dels infants. "Treballarem per donar suport i la millor resposta possible a les famílies", expressen en un comunicat al Diari.
Fonts del Departament d'Educació especifiquen que és un centre privat que imparteix un ensenyament no obligatori. La investigació pertoca als Mossos, que confirmen que ja han rebut les denúncies i treballen per esclarir nous detalls del cas. "El Departament d’Educació i FP no hi té cap competència", es desmarquen des de la conselleria. Mentrestant, el centre descarta fer declaracions a l'espera que la investigació avanci.
Els fets han sacsejat la societat palauenca, que en els últims dies qüestionava els protocols i les actuacions dutes a terme en l'equipament. Després que el cas esclatés, els denunciants dels presumptes maltractaments infantils han convocat una manifestació el pròxim dissabte a les onze del matí. El missatge ha corregut pels grups de whatsapp de la comunitat educativa i les famílies. El punt d’inici de la marxa és davant el número 30 de l’avinguda Diagonal, fins a arribar a l’Ajuntament de Palau, on esperen evidenciar el seu rebuig a una situació que ara s'investiga.