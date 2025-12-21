"No he vingut per ser a l’oposició": el PP de Sabadell fa balanç del 2025 i marca objectius polítics per al 2026

El
Partit Popular de Sabadell ha celebrat aquest diumenge 21 de desembre el seu tradicional dinar de Nadal al Centre Cultural Virgen de Gracia, al barri de Can Puiggener, amb la presència del president del PP de Catalunya i portaveu al Parlament, Alejandro Fernández. L’acte ha reunit més d’un centenar de militants i simpatitzants i ha servit per fer balanç polític d’un 2025 que els populars defineixen com un any clau de diagnosi i implantació als barris de la ciutat.
La presidenta i portaveu del PP de Sabadell,
Cuca Santos, ha destacat que el partit ha recorregut la ciutat "escoltant directament els veïns" per identificar les seves principals preocupacions. " Sabem quines són les preocupacions dels sabadellencs: la seguretat, l’incivisme, l’habitatge o la neteja", ha afirmat, subratllant que aquestes demandes es repeteixen de manera constant a tots els barris.
Cuca Santos i Alejandro Fernández
VÍCTOR CASTILLO
Santos ha volgut posar l’accent en la cara menys visible de la ciutat durant les festes nadalenques. "Darrere del Llaminer, les llums de Nadal i l’olor de canyella, hi ha persones que viuen al carrer o en el seu cotxe, gent que no pot accedir a un habitatge digne. No podem mirar cap a una altra banda", ha denunciat.
Amb la mirada posada en el futur, la líder popular ha estat clara: "El nostre objectiu pel 2026 és continuar creixent i escoltant, però sobretot arreglar el que està malament. Desenvoluparem un programa de govern sòlid, perquè
no he vingut per ser a l’oposició sinó per governar la ciutat i ser la pròxima alcaldessa de Sabadell".
Dinar de Nadal del Partit Popular de Sabadell
VÍCTOR CASTILLO
Per la seva banda,
Alejandro Fernández ha expressat la seva " enorme satisfacció per la bona feina que està fent Cuca Santos i tot el seu equip", destacant que Sabadell ha estat "històricament una plaça complicada" per al PP. Tot i això, ha celebrat " el creixement constant, la penetració al teixit social i l’augment de militància i il·lusió any rere any".
Dinar de Nadal del Partit Popular de Sabadell
VÍCTOR CASTILLO
Fernández ha assenyalat que el projecte del PP de Sabadell ha sabut detectar "perfectament les preocupacions de la ciutadania"; posant en valor propostes com "
més neteja, més seguretat ciutadana, la lluita contra l’ocupació il·legal i ciutats més ordenades". Finalment, ha elogiat la capacitat de Santos "d’estar a prop de la gent, parlar amb tothom i treballar incansablement", fet que, segons ell, "és garantia d’èxit" de cara a les properes eleccions municipals.