FOTOS | El CE Sabadell més nadalenc: pluja de peluixos i activitats al centre de la ciutat

Com ja és tradició, el CE Sabadell s'ha aliat amb la Creu Roja per Nadal. Durant la mitja part de la victòria contra l'Atlético Madrileño, i un cop va cessar la pluja a la ciutat, l'afició arlequinada va continuar amb la veritable tempesta: la de peluixos. "L'any passat es van recollir tretze bosses i l'objectiu és poder ajudar més de 1.500 nenes i nens que puguin estrenar una joguina durant aquestes dates, principalment de Sabadell, Barberà i Badia del Vallès", explicava Edu Mesa, membre de l'Àrea Social del club, a la prèvia del duel.
La iniciativa forma part de la campanya 'La Joguina Educativa', dedicada als infants més vulnerables i finalment s'hi van recollir al voltant d'una desena de bosses. "L'afició del Sabadell sempre respon i més en un context nadalenc i solidari com aquest", reiterava Mesa. "Han col·laborat en l'organització membres de la Creu Roja, del CES Inclusiu i voluntaris de la mateixa Àrea Social. Aquestes accions suposen un enfortiment de lligams entre les entitats i el Centre d'Esports.
Torna la carpa de Nadal a la plaça del Gas
D'altra banda, després de dues tardes de suspensió, també a causa de la pluja, la carpa de Nadal del CES tornarà a la plaça del Gas aquesta pròxima setmana. Ho farà dilluns i dimarts de cinc de la tarda a vuit del vespre si la climatologia acompanya. "Amb aquesta proposta el principal objectiu és acostar-nos a la ciutat i tenir un punt de venda més enllà de la Nova Creu Alta", afirma Àlex Bello, responsable de màrqueting arlequinat. "Hi ha activitats per a totes les edats, especialment per als més petits com una porteria per xutar. A més hem encetat el concurs de la millor postal de Nadal i es podrà entregar la carta als Reis d'Orient". Les persones que participin d'aquests jocs i s'inscriguin podran optar a grans premis.