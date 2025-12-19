ARA A PORTADA

Sabadell

FOTOS | Els infants de Sabadell se'n van de vacances i el Tió, els patges i Els Pastorets s'apoderen de l'últim dia de classe

En total, seran 19 dies de vacances, que s'acabaran el 8 de gener, amb la tornada a l'escola

  • Infants fent cagar el Tió l'últim dia d'escola -
Publicat el 19 de desembre de 2025 a les 17:33
Actualitzat el 19 de desembre de 2025 a les 17:34

Més 18.000 infants de primària i més de 10.000 joves de secundària de Sabadell han acomiadat les aules per encetar els dies festius de Nadal. Enguany, amb 19 dies de vacances que s’allargaran fins al 8 de gener. A les escoles de la ciutat, l’últim dia de classe ha estat poc semblant a la resta de dies lectius. Nadales, decoracions, tions, patges reials i representacions teatrals van omplir passadissos i patis, convertint la jornada en una celebració col·lectiva abans d'abaixar definitivament la persiana fins després de Reis.

A l’escola Miquel Carreras, a Ca n’Oriac, els nervis es palpaven a primera hora. L’arribada del patge reial va ser el moment més esperat del matí. Un a un, els infants van poder acostar-s’hi per lliurar les seves cartes. La mateixa il·lusió es respirava a l’Escola Pia, al Centre, on la tradició nadalenca va prendre forma de Tió i d’escenari. Els més petits van fer-lo cagar entre cops de bastó i cançons repetides any rere any, mentre que els alumnes més grans van protagonitzar la representació dels Pastorets, una cita ja clàssica del calendari escolar. 

Totes les fotos: 

 

  • L`últim dia d`escola al Miquel Carreras, abans de Nadal

 

  • L`últim dia d`escola al Miquel Carreras, abans de Nadal

 

  • L`últim dia d`escola al Miquel Carreras, abans de Nadal

 

  • L`últim dia d`escola al Miquel Carreras, abans de Nadal

 

  • L`últim dia d`escola al Miquel Carreras, abans de Nadal

 

  • L`últim dia d`escola al Miquel Carreras, abans de Nadal

 

  • L`últim dia d`escola a l`Escola Pia, abans de Nadal

 

  • L`últim dia d`escola a l`Escola Pia, abans de Nadal

 

  • L`últim dia d`escola a l`Escola Pia, abans de Nadal

 

  • L`últim dia d`escola a l`Escola Pia, abans de Nadal

 

  • L`últim dia d`escola a l`Escola Pia, abans de Nadal

 

Notícies recomenades