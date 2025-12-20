ARA A PORTADA

S'actualitza l’avís per intensitat de pluja: risc moderat al Vallès Occidental fins diumenge

L’actualització d’aquest dissabte del Servei Meteorològic de Catalunya alerta de la possibilitat de més de 20 mm de precipitació en 30 minuts i reforça la prealerta INUNCAT a Sabadell

Publicat el 20 de desembre de 2025 a les 11:59
Actualitzat el 20 de desembre de 2025 a les 12:09

El Servei Meteorològic de Catalunya ha informat aquest dissabte a les 11 h d'una actualització en l’avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja aquest cap de setmana a Sabadell i al Vallès Occidental.

L’organisme meteorològic assenyala que "el període de risc s’estén des d’ara i fins diumenge a les 07 h al Vallès Occidental", amb una "possibilitat de precipitació superior als 20 mm en només 30 minuts". Aquestes dades comporten "un grau de perill màxim de 2 sobre 6, considerat perill moderat per intensitat de pluja", segons detalla el Meteocat.

Aquesta actualització reforça l’avís ja existent de prealerta del pla INUNCAT per pluges intenses a Sabadell, com ja explicava el Meteocat i com ha recordat a xarxes l’Ajuntament de Sabadell. Davant la previsió de pluges fortes, el consistori insisteix en la necessitat d’extremar les precaucions durant tot el cap de setmana.

Entre les recomanacions principals, es recorda que "no s’han de travessar zones inundades, encara que aparentment siguin poc profundes", i que "cal evitar aparcar en rieres o en punts subterranis inundables".

A més, es demana "precaució en les activitats a l’aire lliure" i "evitar els desplaçaments innecessaris". En cas d’haver d’agafar el vehicle, les autoritats recomanen "moderar la velocitat i mantenir la distància de seguretat".

Cal destacar que l’evolució de l’episodi de pluges pot variar al llarg de les pròximes hores.

