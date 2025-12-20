ARA A PORTADA
Els especialistes que arriben als llocs més inaccessibles: "Per ser GRAE és imprescindible la polivalència" Jan Cañadell Puigmartí
Les cares que formen l'equip de rescat especialitzat dels Bombers: "Salvar vides no té preu" Jan Cañadell Puigmartí
S'actualitza l’avís per intensitat de pluja: risc moderat al Vallès Occidental fins diumenge Redacció
Les escoles concertades de Sabadell fan pinya: "Tenim plantilles del 1995 per a la complexitat del 2025” Sergi Gonzàlez Reginaldo
L’actualització d’aquest dissabte del Servei Meteorològic de Catalunya alerta de la possibilitat de més de 20 mm de precipitació en 30 minuts i reforça la prealerta INUNCAT a Sabadell