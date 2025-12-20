ARA A PORTADA

Sabadell

FOTOS | La pluja, protagonista del dissabte a Sabadell

La pluja deixa 10,8 mm aquest dissabte 20 de desembre a Sabadell i es manté el perill moderat per intensitat de pluja al Vallès Occidental

  • Dissabte plujós a Sabadell -
Publicat el 20 de desembre de 2025 a les 21:40
Actualitzat el 20 de desembre de 2025 a les 21:48

Segons les dades recollides per l’estació automàtica de Sabadell – Parc Agrari, la precipitació acumulada durant l’episodi de pluja d’aquest diumenge ha arribat als 10,8 mm, concentrats principalment entre les 10.00 h i les 11.00 h, el tram amb més intensitat del dia.

El Meteocat manté activat el nivell de perill per intensitat de pluja en grau 2 sobre 6, classificat com a perill moderat, al conjunt del Vallès Occidental. Aquesta situació es preveu que s’allargui fins dilluns a la 01.00 h.

FOTOS DE VÍCTOR CASTILLO:

  • Dissabte plujós a Sabadell
