VÍDEO | El circuit d'educació viària on s'ensenya als infants de Sabadell les normes de circulació

Cedir el pas, aturar-se en un STOP o fer cas a les indicacions dels semàfors sembla molt senzill i evident, però no tothom ho compleix. La Policia Municipal de Sabadell fa més de 30 anys que impulsa unes sessions d’educació viària interactives perquè els infants que comencen a agafar la bicicleta com a transport tinguin una primera noció de coneixements bàsics de circulació. “La bicicleta deixa de considerar-se una joguina a partir dels 12 anys i passa a veure’s com un mitjà de transport. Per aquest motiu, fem sessions educatives al respecte”, explica Jordi Flores, agent de la Unitat d’Educació Viària i Civisme de la Policia Municipal de Sabadell.
La iniciativa consta de dues parts: la
teòrica i la pràctica. Al primer bloc, que es fa a l’escola, s’hi expliquen els senyals de trànsit, com s’ha de conduir, què es pot fer, què no... El segon, la part pràctica, es duu a terme al Parc Infantil de Trànsit de la Policia Municipal de Sabadell, situat a davant de la comissaria local, i consisteix a realitzar una sessió interactiva de circulació en un espai que simula el carrer, amb semàfors, passos de zebra, senyals d’STOP o indicacions que obliguen a cedir el pas. Uns quants alumnes fan de vianants i uns altres, de conductors, i viceversa.
Les sessions s’imparteixen a cursos
des de 2n de Primària fins a Batxillerat i tenen l’objectiu que “la gent respecti les normes de seguretat” i siguin conscients dels perills que hi ha. “Volem que entenguin cada situació i aprenguin a comportar-se... l’any passat van passar per aquí més de 4.500 infants”, assegura Flores. Durant les sessions, els agents de policia van controlant que tothom compleixi la norma i, en funció de la gravetat, els expulsen de la circulació i no poden tornar a agafar la bicicleta. “ A dins del circuit és una expulsió de la sessió, però al carrer seria una multa”, explica Flores.
Alumnes de l'Escola Guixot durant l'activitat
David Chao
“Molts infants no saben circular”
Moltes escoles demanen dur a terme aquestes sessions perquè els alumnes, de totes les edats, vagin prenent consciència a poc a poc de què suposa circular pel carrer en bicicleta.
què suposa circular pel carrer en bicicleta. “Cada vegada agafen més bicicletes i ens trobem que hi ha molts incidents perquè no coneixen la normativa o no saben com circular per la ciutat. Per això trobem tan important aquesta activitat”, explica Araceli Tió, tutora de 6è de Primària de l’ Escola Guixot de Sabadell. A part, però, també consideren que els serveix per a la resta d’àmbits de la vida i els suposa un aprenentatge global. “Els endinsa a la societat. Veiem diàriament infraccions que no se’ls dona la importància que mereixen i aquí prenen consciència de què suposa no seguir les normes”, conclou Adrián Ayala, professor d’Educació Física del mateix centre.
“
