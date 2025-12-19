El caganer del Llaminer ja viatja arreu del món

La Fira de Santa Llúcia tanca dilluns al vespre les portes després d’una edició marcada per la projecció internacional d’un dels productes més singulars del Nadal a Sabadell: el caganer del Llaminer. La figura, inspirada en el personatge nadalenc més nostrat, s’ha convertit en el producte estrella del catàleg de caganers d’aquest any i ja ha començat a viatjar molt més enllà del país. “Ha triomfat moltíssim, a Sabadell i arreu del món”, sosté Gaspar Prat, distribuïdor oficial de caganer.com, qui va portar aquesta figura a la Fira. Assegura que el Llaminer s’ha consolidat com el més venut, malgrat que d’altres també han tingut el seu protagonisme. “De la mateixa manera que el caganer tradicional ja havia passat fronteres, amb el Llaminer ha passat el mateix. Ara tenim Llaminers a Austràlia, Alemanya o als Estats Units. La gent els compra i els envia fora”, explica. Segons Prat, aquest salt internacional s’ha detectat gràcies als encàrrecs i enviaments.
Explica que fer un Llaminer caganer és més difícil del que sembla i implica diversos processos. “És una figura molt ben feta, crida molt l’atenció”, destaca Prat, que subratlla la complexitat del procés artesanal: més de 25 colors superposats, temps d’assecat entre capes i un treball minuciós en cada detall. “És molta més feina del que ens pensàvem, però encantats d’haver-ho fet. Cada figura està feta a mà, no pot ser una igual que l’altra”, admet. Tot i que el Llaminer ha acaparat protagonisme, altres figures també han tingut bona sortida, com algunes novetats vinculades al món popular i esportiu. La figura de Joan Dausà o d’altres del Barça han tingut força sortida. Prat assenyala que el públic col·leccionista continua sent clau: “Hi ha gent que en té 70 o 80 i espera les últimes novetats. També hem vist visitants de fora, de França, d’Andorra...”.
Des de l’organització, la presidenta de la Fira de Santa Llúcia, Dolors Casas, fa una valoració més prudent del conjunt de l’edició. Reconeix que, en termes generals, les vendes han estat “una mica més fluixes que altres anys”, tot i que matisa que el comportament no ha estat homogeni. “Ho hem notat tots una mica”, apunta, sense dramatitzar la situació i recordant que sovint el públic espera fins als últims dies per fer les compres. Pel que fa als articles més demandats de la fira, Casas destaca que hi ha clàssics que no fallen. “El vesc continua sent imprescindible a moltes llars”, assegura, i afegeix que enguany també s’han introduït novetats en figures de pessebre que han despertat interès entre els visitants.
Un regal al Llaminer
La Montse Gomes Ragageles, paradista de la Fira de Santa Llúcia, manté des de fa anys una bona relació amb el Llaminer i cada any li fa un detall personalitzat. Explica que el personatge l’impulsa a “viure el Nadal amb molta il·lusió”. La iniciativa va néixer quan li va preparar una bola de neu amb la seva imatge. Des d’aleshores, cada Nadal ha creat un regal diferent —mitjons, boles de neu, una caseta de galetes o, enguany, un aneguet personalitzat del Llaminer— com a mostra d’afecte. Montse assegura que veure la il·lusió de petits i grans, especialment avis i nets cantant les seves cançons, “és fantàstic”.
Bones previsions comercials
Les vendes nadalenques avancen a bon ritme a Sabadell, amb una arrencada de campanya positiva i bones perspectives abans de Nadal. El gerent de Sabadell Comerç Centre, Jordi Obradors, assegura que “l’arrencada ha estat sensacional”, mentre que el president de Ca n’Oriac Comerç, Miguel Tello, constata que “aquesta setmana ja està més animada” i confia que les vendes continuïn creixent.
Al barri de Ca n’Oriac, l’ambient nadalenc es reforça amb activitats al carrer: el 23 de desembre hi haurà un flashmob de pares i mares Noel a l’avinguda Matadepera, el 30 de desembre el Missatger Reial recorrerà la zona comercial. Finalment, el 2 de gener a Ca n’Oriac se celebrarà l’arribada del Carter Reial, de 17 a 20 h, a la plaça Farell.
