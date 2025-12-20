Els especialistes que arriben als llocs més inaccessibles: "Per ser GRAE és imprescindible la polivalència"

La naturalesa és sàvia, però pot arribar a ser perillosa. Tenir un incident a la muntanya fent senderisme i torçar-se un turmell; quedar-se atrapat a l’interior d’una cova, o tenir dificultats per sortir de les aigües braves d’un riu és un escenari real i possible per aquells que gaudeixen dels espais naturals de Catalunya. Davant d’aquest tipus de situacions, la rapidesa i la precisió de la resposta són determinants.
Per aquest motiu, els Bombers de la Generalitat de Catalunya disposen del GRAE, el Grup d’Actuacions Especials, una unitat preparada per actuar en intervencions amb un grau de complexitat major, sigui per manca d’accessibilitat, risc elevat o per necessitat de tècniques especialitzades. “Tots som Bombers, però van veure que hi havia certes intervencions que requerien un plus de coneixements que no es poden demanar a un bomber generalista perquè són massa complexes o tècniques. Per aquest motiu es va crear la unitat dels GRAE”, exposa Àlex Sabaté, caporal del GRAE Muntanya de Cerdanyola del Vallès, ubicats a l’Aeroport de Sabadell.
Principalment, hi ha dues especialitats concretes: la Unitat de Muntanya, que té quatre bases repartides per Catalunya (Cerdanyola del Vallès, Seu d’Urgell, Olot i Valls) i s’encarrega del rescat a zones muntanyoses o de difícil accés; i la Unitat Subaquàtica, tan sols a Cerdanyola del Vallès, especialitzada en rescats en entorns d’aigua, com embassaments o rius, entre altres. “Tot i que el nom oficial sigui aquest, treballem com una unitat aquàtica perquè també fem intervencions sobre de la làmina d’aigua, i no només per sota”, aclareix Marc Puigmartí, bomber GRAE sabadellenc de la Unitat Subaquàtica dels Bombers de la Generalitat.
Quan i com actuen els GRAE?
Competencialment, la tasca d’un GRAE i la d’un bomber generalista no és la mateixa, encara que “el dia a dia i l’estructura del torn és molt semblant”. “Nosaltres ja no intervenim amb foc o en accidents de trànsit, per exemple. Ni tan sols tenim l’equipació per fer-ho. Ho hem canviat per roba de muntanya, esquís, abric per situacions hivernals extremes... Per tant, actuem en escenaris i situacions molt diferents”, explica Sabaté. “Cada unitat fa la seva part. Nosaltres no tenim el material específic d’alta muntanya, per exemple, ni els de muntanya tenen equipaments per fer un rescat bussejant”, afegeix Puigmartí.
Com assegura el caporal de la Unitat de Muntanya, “els GRAE se centren, principalment, en el rescat de persones, mentre que els bombers actuen en accidents de trànsit, fuites de gas, incendis...”. Les alertes arriben al 112 i des d’allà gestionen els recursos necessaris per a cada cas. Si des de la sala de control es considera que es requereixen els GRAE, s’ha de fer una petició a la sala central i el cap d’intervenció de la regió determina qui ha d’actuar. Una vegada es decideix qui ha d’ocupar-se del servei en qüestió, s’activen les dotacions necessàries i s’inicia el procés de salvament.
“No cada dia hem d’intervenir. Aproximadament tenim uns 150 serveis anuals. Sobretot durant els períodes de risc –juny, juliol i agost– és quan més intervenim perquè augmenta l’activitat aquàtica i, en conseqüència, els incidents”, exposa el GRAE aquàtic. “Tot i això, no tenim l’exclusivitat del rescat aquàtic. Els bombers generalistes també estan preparats per actuar, però si cal material o tècniques específiques intervenim”, afegeix.
Què cal fer per ser GRAE?
Per arribar a formar part de l’equip especialitzat cal haver fet “la part més difícil”: arribar a ser bomber. A part, però, és necessari portar uns quants anys d’experiència al cos generalista. “Pròximament, sortirà una convocatòria per entrar a formar part del GRAE i caldrà veure quins requisits demanen, que no sempre són els mateixos. No han sortit les bases, però cal ser bomber, tenir experiència i fer una oposició”, exposa Sabaté. “Ara es volen fer tres convocatòries de, mínim, 300 places. És un bon moment per entrar al cos”, agrega.
"Sovint es diu que la majoria d’accidents són per inconsciència i no és així. La gran part són incidents fortuïts”
Si arribar a ser bomber és complicat, arribar a ser GRAE encara ho és més. “Un membre del servei especialitzat ha de tenir molts coneixements teòrics, però també haurà de saber esquiar, escalar, fer espeleologia, posar-se a pantans... No val només ser bo en una disciplina i descuidar la resta. Val més tenir un nivell intermedi en totes les categories, que despuntar molt només en una”, diu el caporal. Per aquest motiu, destaca que “el més important és la polivalència”, en termes teòrics i pràctics: “Cal saber tant moure’t per una cova com llegir el terreny o interpretar la meteorologia”, apunta.
A part de tots aquests coneixements requerits, “cal saber treballar sota pressió, i prendre decisions complexes de manera encertada”. Per això mateix, Sabaté té clar què ha de tenir un bomber que vulgui entrar a formar part del GRAE: “cal tenir les capacitats físiques i psicològiques per poder dur a terme la feina, però l’actitud és clau. Prefereixo algú que en sap una mica menys de tot i té una bona actitud, que algú que no demostra aquestes ganes”.
