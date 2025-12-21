L'Art Emergent Sabadell 2025 obre portes a una nova generació de creadors

La iniciativa Art Emergent Sabadell 2025 va arribar a la ciutat aquest dissabte 20 de desembre per onzena vegada. L'Acadèmia de Belles Arts de Sabadell va tornar a ser escenari de la seva inauguració; una celebració de la creació contemporània emergent al centre de la vida cultural de la ciutat amb una exposició col·lectiva que reuneix una vintena d’artistes de diferents nacionalitats, molts d'ells sabadellencs. El projecte es presenta com un "espai de visibilització, trobada i suport a noves pràctiques artístiques, fomentant l’intercanvi entre creadors, comissaris i altres agents culturals".
L'acte va incloure la presentació oficial de la mostra, el lliurament de premis, música i diverses performances en directe. Segons Núria Llorca, organitzadora d’Art Emergent, l’objectiu és clar: "Volem donar cabuda als artistes de Sabadell juntament amb artistes internacionals perquè també coneguin Sabadell i les oportunitats que pot tenir aquesta ciutat en l'àmbit artístic".
El projecte es construeix a partir del treball conjunt amb altres iniciatives culturals. "Hem col·laborat amb l’Estruch i el Club Nou, que és un festival de performance; cada un ens ha ofert el treball d’un artista performatiu a la inauguració", va recalcar Llorca. En aquest sentit, va destacar la importància de la proposta dins el panorama cultural local: "Aquesta és una iniciativa molt important a Sabadell, ja que no hi ha molts projectes com aquests a la ciutat i n’hi hauria d’haver més".
L’acte va comptar amb la presència del regidor de Cultura, Carles de la Rosa, que va destacar el valor del projecte i el seu potencial de futur. "Cal celebrar el treball de l’organització per fer visibles tots aquests artistes emergents dels quals hem pogut gaudir avui a la inauguració", va afirmar, tot assenyalant que es tracta "d’una iniciativa amb una clara oportunitat de creixement". També va celebrar la diversitat de les obres exposades: "Presenten mirades úniques, tot i que tenen en comú el compromís i el fet que són treballs molt prometedors".
Un dels moments més destacats de la inauguració va ser la performance Corxeres, de Laura Mas Comas, artista resident a l'Estruch. Comasva proposar una acció basada en el desequilibri del cos, utilitzant un artefacte que s’interposa entre el cos i el terra. La peça va explorar el fet de caminar com a gest de progrés i resistència, posant el focus en la dificultat i l’intent com a motor creatiu.
Art Emergent Sabadell 2025 es podrà visitar fins al 30 de gener, amb entrada lliure, una oportunitat única per gaudir dels artistes del futur.
FOTOS DE VÍCTOR CASTILLO: