La lluita d'una mare perquè la mort del seu fill no quedi en l'oblit: "Cal revisar protocols"

El 14 de juny del 2024, al migdia, un accident laboral va posar fi a la vida de Jorge Delgado Ruiz. El jove, de 21 anys, estava treballant en una obra a Palau-solità quan una placa de formigó es va desprendre i li va caure a sobre. Malgrat el ràpid trasllat a l'hospital Taulí de Sabadell, no va poder superar els danys causats per l'impacte. Els fets es van comunicar al Jutjat d'Instrucció de guàrdia de Sabadell i el Departament d'Empresa i Treball. Fonts dels Mossos d'Esquadra repassen l'expedient, que va seguir els processos habituals per determinar les causes del fatal incident. El terra es va desplaçar per les pluges prèvies. Estava tou per l'aigua i va cedir.
En aquell moment, el cas no va transcendir mediàticament, una situació que va sorprendre la família. "No enteníem per què ningú en va parlar. Va quedar silenciat", explica al Diari la Yolanda Ruiz, mare de la víctima. Ara, han decidit alçar la veu, amb l'objectiu que el cas pugui servir per a revisar els protocols en el món laboral i, específicament, en el sector de la construcció on ell exercia. "Treballava amb un material prefabricat de formigó, muntant una estructura que pesa tones. Són cases que no són com les d'abans, fetes amb ciment i totxo. Cal ajustar la normativa a les particularitats d'aquest sistema", avisa sobre l'activitat de l'empresa on treballava, amb seu a Lleida.
El feixuc procés administratiu
La mort del Jorge va iniciar un llarg camí burocràtic, que se sumava al dolor de la seva pèrdua. "Crec que és un aspecte que també s'ha de repensar. A més del sotrac que suposa la mort d'un fill, no pot ser que sigui tot tan feixuc per a la família", explica sobre els tràmits administratius. La investigació continua en marxa, en un procés judicial obert. "Quan passen aquestes coses, les famílies ens sentim desemparades", lamenta. Pel seu compte, la Yolanda s'ha documentat sobre convenis, regulacions i aspectes jurídics, com les penes que contempla el Codi Penal en casos d'homicidis imprudents.
La seva implicació li ha permès conèixer casos com el del castellarenc Victor Nuño, mort també en accident laboral, impuls alhora d'una associació per ajudar els afectats. El repte és contribuir a la divulgació, a més de ser suport després de la tragèdia. "Tinc un perfil a xarxes amb aquest propòsit, el lema Stop Accidents Laborals. Volem justícia per a tots aquells joves que han marxat abans d'hora", diu sobre la necessitat de millorar la seguretat en determinades tasques professionals. "Som famílies, no números d'una estadística", manifesta.
Un any després del succés al municipi vallesà, la família va inaugurar un mural de tribut al jove. El juny del 2025 es va presentar en societat al barri lleidatà de Balàfia, on vivia el Jorge. "És ell, però també totes aquelles persones que han perdut la vida a la feina per manca de mesures de prevenció de les empreses", remarca. La pintada, obra de l'artista Oriol Arumí, serveix com a homenatge, però també com un espai de reivindicació. Un símbol d'una lluita que no vol caure en l'oblit ni ser silenciada.