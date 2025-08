Figa Flawas, la Sra. Tomasa o Hotel Cochambre a la Festa Major de Palau-solità

Tot a punt per a la Festa Major de Palau-solità i Plegamans, que se celebrarà del dimecres 27 d’agost al dilluns 1 de setembre. Enguany, el programa compta amb més de 70 activitats i algunes sorpreses i activitats que es recuperen com el tobogan d’aigua (que recuperarà els 15.000 litres del circuit tancat, per no malbaratar-la) o la botifarrada de diumenge. “L’objectiu és oferir una Festa Major diversa, amb activitats per a totes les edats i gustos. Volem que tothom s’hi senti representat i pugui gaudir del seu espai dins la festa”, va dir l’alcalde Oriol Lozano.

Aquest any, el pregoner serà el Vicenç Grau, president dels Deixebles de Dimoni de la Pedra Llarga i membre històric de diverses entitats associatives. “Per tercer any consecutiu s’aposta per reconèixer una persona local, ja que volíem deixar de portar gent que no és de la vila per tal de reivindicar les persones implicades al poble, que en són moltes”, va dir la regidora de Cultura, Eva Soler.

Àmplia programació musical

Un dels grans atractius de la celebració serà la música en directe. El dilluns 1 de setembre, en el marc de les activitats de la Festa Major Petita, s’ha programat un concert de Figa Flawas, a les 20 h, a l’Espai Barraques El Corral. Aquell mateix dia, s’ha previst un concert de jazz del grup CMS Trio (Javier Colina, Marc Miralta i Perico Sambeat), que actuarà a les 19 h a la plaça de la Vila.

Com a concerts destacats el programa de la Festa Major 2025 també compta amb l’actuació de La Sra. Tomasa (a les 00 h a l’Espai Barraques El Corral, el divendres 29). Alhora es comptarà amb la presència d’alguns dels millors discjòqueis del panorama: Enka, Trapella, Surda i K-zu.

I pels més grans, el dissabte 30, el Concert de Festa Major i Ball amb l'Orquestra Selvatana a la Plaça de Ca l’Estruch.

A més, s’ha programat el concert Hotel Cochambre (a les 00 h a l’Espai Barraques El Corral, el diumenge 31), coincidint amb el seu 25è aniversari. Aquest grup torna a la població després d’uns anys de no actuar a la vila i també després d’una llarga trajectòria fent parada a Palau-solità i Plegamans en motiu de la Festa Major.

Les entitats culturals, protagonistes de la Festa Major

Pel que fa a les activitats de cultura popular cal destacar el “sopar de duro” del dijous; la Ballada de Sardanes d’inici de Festa Major, el divendres, amb la Cobla dels Lluïsos de Taradell; la trobada de gegants i capgrossos, divendres a partir de les 18.30 h als jardins de Can Cortés; les “matinades” del dissabte; la tarda castellera amb els castellers de Caldes, aquell mateix dissabte a les 18 h a la plaça de la vila, amb la participació dels Capgrossos de Mataró i els Minyons de Terrassa; i l’empalmada, diumenge 1 a les 6 h.

Els actes de foc tindran lloc amb el Correfoc Gran, dissabte, i el Correfoc infantil el diumenge.

A més, igual que l’any passat i com a acte cultural previ, dimecres 27 s’ha previst un taller de castellers i assaig obert posterior, a càrrec de la colla dels Escaldats de Caldes.

Programació variada pel públic familiar a El Pati

L’espai central per a les famílies durant la Festa Major tornarà a ser El Pati, a l’Escola Folch i Torres. Espectacles, tallers i molt més ompliran aquest espai, convertint-se en l’eix central de les propostes familiars. La programació d’El Pati s’inaugurarà divendres 29 amb l’actuació de Ramiro Vergaz “White Bottom”, a partir de les 22 h a la plaça de Ca l’Estruch. Totes les propostes giraran al voltant de la paraula, amb contacontes, recitals, actuacions, tallers i jocs per a tota la família. L’espai d’El Pati obrirà les portes el dissabte 30 a partir de les 18 h i fins a les 21 h es desenvoluparan les diferents propostes al pati d’Educació Infantil de l’Escola Folch i Torres.

Les activitats infantils començaran, però, abans d’aquesta inauguració, el dimecres 27 amb la projecció de la pel·lícula “Vaiana 2”, a les 21 h a la plaça de la vila. I seguiran divendres 29 a les 11 h amb “Escuma a la carta”, a càrrec d’Els Farsans, a la mateixa plaça.