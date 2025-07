Palau-solità posa en marxa la nova empresa pública per gestionar neteja viària i el servei d'aigua

Palau-solità i Plegamans ha posat en marxa la nova empresa municipal de serveis. L’alcalde Oriol Lozano i el gerent de la companyia pública, Samuel Reyes, van explicar els canvis que comporta aquest nou plantejament en el dia a dia de la localitat. Un model infreqüent en l'entorn vallesà. El consistori sosté que és "una aposta clara per l’eficiència i la transparència".

La nova empresa pretén fomentar una administració més directa dels serveis essencials quotidians de la població. Després de presentar el nou model, està previst que el setembre comencin l’activitat els dos primers serveis de neteja viària i deixalleria i es treballarà durant el 2026 per poder implementar el servei de l’aigua durant el mateix any.

Acte de presentació de la nova empresa municipal a Palau-solità

Cedida

Pel que fa al cost econòmic, l’empresa neix sense afegir càrrega al pressupost municipal. Per tirar-ho endavant, s'ha fet un traspàs de partides ja existents, per un import total de 238.000 euros, reorganitzant els recursos. L'Ajuntament remarca que el nou gerent, que és ambientòleg, ha estat seleccionat a través d’un concurs públic, obert i basat en criteris de mèrit i capacitat.

L’alcalde va voler agrair a totes les persones que es van presentar al procés de selecció i va felicitar el nou gerent que assumeix aquest repte i passa a formar part de l’equip de treballadors i treballadores municipals amb el compromís de posar en marxa la nova empresa de serveis.

El calendari previst

Per la seva banda, Reyes va agrair la confiança a la Junta General de l’empresa que el passat dia 29 de maig va aprovar la seva contractació i es va mostrar il·lusionat per engegar un projecte d’aquestes característiques. Es va incorporar a la direcció de Serveis Municipals de Palau-solità i Plegamans S.L el passat dia 2 de juny. Aquest mes s'ha orientat a enllestir aspectes administratius per a tenir-ho tot llest per a iniciar el servei. Els mesos de juliol i agost es dedicaran a tota l'anàlisi dels contractes vigents, la validació i la proposta de traspàs, maquinària, tots els aspectes tècnics i de planificació del servei; i el setembre, la subrogació del personal i l’inici de funcionament real.

El gerent considera que el principal avantatge de l’empresa pública consisteix en la proximitat i la flexibilitat per adaptar-se als canvis i a les necessitats reals de la ciutadania i la cura de l’entorn. La creació de l’empresa municipal que gestionarà la neteja viària, el servei d'aigua i d'altres serveis municipals és un dels compromisos del Pla d’Actuació Municipal (2023-2027), en el marc de l’objectiu estratègic d’impulsar "un model de municipi sostenible, equilibrat i saludable".