Palau-solità incorpora un nou vehicle policial amb càmeres de vigilància

El divendres passat es va presentar el nou vehicle de la Policia Local de Palau-solità, equipat amb sistema embarcat de càmeres de vigilància. La base del nou cotxe és la d’un Seat Ateca, híbrid, i compta amb una eina de reconeixement ALPR, que permet la lectura automatitzada de matrícules i el seu contrast amb diverses bases de dades, ja que està connectat al sistema informàtic d’informació policial. Un programari comú amb totes les policies de Catalunya.

Pel que fa a la retolació segueix la línia de modernització amb el patró d’alta visibilitat, homologat a la normativa europea, equiparant-lo amb l’altre cotxe patrulla i les dues motocicletes, i completant finalment aquesta nova imatge.

Nou cotxe policial a Polinyà

Cedida

A la presentació, a càrrec de membres de la Policia Local, hi va assistir l’alcalde Oriol Lozano i la regidora de Seguretat Ciutadana, Eva Soler. La responsable va explicar que el vehicle estaria operatiu immediatament i s’incorporava a la resta de vehicles de la Policia Local; a més, va anunciar l’adquisició d’un altre vehicle a la Diputació de Barcelona, que operarà no logotipat, per a vigilàncies de paisà.

El nou cotxe patrulla, com la resta de vehicles policials, ha estat adquirit en modalitat de rènting a través de la central de compres de l’ACM que garanteix un millor preu, condicions i equipament.