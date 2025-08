Les rebaixes d’estiu al comerç de Sabadell, pendents del cel i l'assalt digital

Bon balanç inicial de les rebaixes d’estiu a Sabadell, en una campanya marcada pel bon temps, l’anticipació de les plataformes digitals i els nous hàbits de compra. Si bé les dades generals conviden a l’optimisme –la majoria dels comerciants enquestatss apunten una tímida millora en les vendes– la realitat als carrers i als aparadors és diversa.

“El clima ha coincidit amb la temporada i això ens va molt bé”, celebra Jordi Obradors, gerent de l’associació Sabadell Comerç Centre. Segons ell, aquest any les rebaixes van arrencar amb més empenta que altres anys, especialment durant la primera quinzena de juliol. L’onada de calor va impulsar les vendes de peces estiuenques, en particular a última hora de la tarda, quan els compradors aprofitaven la fresca per sortir a comprar i evitar les altes temperatures. “El sector de la moda és la gran pota de les rebaixes, tot i que la majoria de seccions s’hi apunten”, sosté Obradors.

Ara bé, no tot han estat bones notícies. Alguns comerciants com José Mari, de la botiga Marife Sabadell, parlen d’unes rebaixes “a doble velocitat”. Si bé reconeix que l’inici va ser prometedor —amb vendes constants fins al 8 de juliol—, les pluges posteriors van provocar un estancament en el ritme. També apunta una altra qüestió: la pèrdua de referents temporals. “El cas és que les rebaixes no poden començar després de Sant Joan, a final de mes. En l’imaginari col·lectiu, la data és l’1 de juliol. Però ara tothom comença abans. No hi ha inici ni final de rebaixes”, lamenta. A Sabadell, per molts comerciants, la campanya es dona per tancada amb l’inici de la Festa Major, al setembre. Des de la botiga Andadas, l'Óscar coincideix amb aquesta reflexió: “Les campanyes de rebaixes d'ara no són com les de fa uns anys. Hi ha tantes ofertes durant tot l’any que la gent ja no s’espera a una data concreta”. Tot i això, el seu balanç de l’estiu 2025 és positiu.

El fenomen de les plataformes digitals és, sens dubte, un factor clau. “Malgrat Shein i Temu, les vendes s’han sabut mantenir”, assegura José Mari, que també és fabricant. Tot i això, no amaga la seva preocupació: “Una peça no pot costar tres euros. Això està molt per sota del cost de fabricació”. Les compres online sovint arriben amb sorpreses, admet, mentre que a la botiga física “veus qualitats, t’assessores. La presencialitat és el nostre gran què, la nostra fortalesa”.

I què en pensen els consumidors, de les rebaixes? Anna Grau ho té clar: “Aprofito ara per fer les compres perquè marxo de vacances i vull estrenar vestits. I, si estan de rebaixes, doncs millor”. La Sílvia Lopera, en canvi, és més pràctica: “Soc més funcional. Aprofito per comprar coses útils, que em facin falta. Si no, no compro”. Per a Nelly Álvares, en canvi, les rebaixes són una operació planificada: “Tinc la meva tècnica. Selecciono dies abans el que m’interessa i, quan arriba el moment, soc de les primeres en anar. Ara ja ho tinc tot, però estic atenta per si surt qualsevol ganga”.