Consulta els nous horaris d'FGC a l'agost

Com és habitual, el servei de trens de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ajusta els seus horaris a l'estiu. La reducció de la freqüència de pas dels trens afecta del 4 al 29 d'agost els usuaris de la línia Barcelona-Vallès (S1 i S2), amb pas per punts com Sabadell o Terrassa.

Seran quatre setmanes en què els viatgers hauran d'adaptar-se a les noves circumstàncies, amb menys sortides. L'impacte es nota sobretot a primera i última hora del dia, a més dels caps de setmana. Pots consultar i descarregar els horaris en aquest article.