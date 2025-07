El BBVA descarta apujar l'oferta i deixa el futur de l'opa en suspens: "No hi ha garanties de res"

El BBVA no millorarà l'oferta als accionistes del Banc Sabadell. El conseller delegat de l’entitat, Onur Genç, ha descartat incrementar el preu ofert per l’entitat o rebaixar el llindar mínim d’acceptació aquest dijous. Així i tot, el directiu ha deixat en l'aire el futur de l'opa i assegura que decidirà després de la junta del Banc Sabadell del pròxim 6 d'agost. "No hi ha garanties de res", ha afirmat.

"Òbviament, el BBVA té dret a exercir el dret de retirada si es prenen les decisions sobre la venda del TSB i el dividend extraordinari a la junta del 6 d'agost. Si aquestes decisions s'aproven, llavors tindrem dret a exercir aquest dret de retirada. Però la nostra decisió es prendrà després i no especularé sobre això", ha afirmat en una roda de premsa. "Pensem que l'acord és un bon acord pels accionistes, però si no passa, no passa, continuem endavant", ha afegit.

"Estem orientats a la creació de valor", ha ressaltat Genç tot destacant els moviments que el BBVA ha fet els darrers anys venent filials a l'Amèrica Llatina o els Estats Units i creixent a Turquia. "Tot tenia una cosa en comú, que busquem crear valor", ha assegurat destacant que els recursos que es mouen han de generar beneficis pels accionistes, i això s'aplica també a l'opa del Sabadell.

"Si amb la transacció ja no hi ha possibilitats de crear valor, continuarem endavant i mantindrem els nostres plans. Està tot bé. I si tira endavant, cosa que creiem que és bona pels accionistes de les dues empreses, genial, tindrem un projecte perfecte per crear un dels grans campions bancaris d'Europa", ha argumentat el directiu del BBVA.

La cúpula del BBVA ha llançat aquest missatge de confiança en el futur el mateix dia que l'entitat ha informat d'uns beneficis de 5.447 milions entre gener i juny, un 9% més que el mateix període que l'any passat. El banc ha atribuït aquests resultats al dinamisme de l'activitat a Espanya i Mèxic. Enmig de l'opa al Banc Sabadell, el BBVA ha anunciat que espera obtenir uns beneficis acumulats de 48.000 milions d'euros fins al 2028 i que té previst repartir dividends -en efectiu o amb recompra d'accions- per valor de 36.000 milions.