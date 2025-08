Indirecta de la Llar del Llibre a la Casa del Llibre en el seu aparador?

La Llar del Llibre treu les armes. La botiga del carrer de Sant Antoni, 20, ha exposat en el seu aparador dos enigmàtics cartells que els més espavilats ja hauran vist –i entès. Arran de l'anunci de la nova obertura d'un local de La Casa del Llibre, a la Rambla, des de La Llar del Llibre, d'origen sabadellenc, han aprofitat l'avinentesa per fer una jugada de màrqueting on es vol deixar clara la diferència entre els conceptes "llar" i "casa", amb unes intencions clares d'arribar al públic d'una manera concreta i positiva.

Segons diuen en el seu aparador, "S'anomena llar la casa pròpia, en el sentit d'espai intimitat afectiva. La paraula LLAR s'usa per designar un lloc on un individu o grup habita, creant en ells la sensació de calma i seguretat", deixant entreveure la proximitat amb la ciutadania que pretén mostrar el missatge i el caliu que es vol transmetre. En canvi, quan es refereix al concepte casa, subratllat amb el mateix verd corporatiu de La Casa del Llibre, són més clars: "En aquesta sensació es diferencia del concepte de casa, que senzillament es refereix a l'habitatge físic".

Finalment, hi ha un tercer cartell que resumeix a tall de conclusió la campanya impulsada per ells mateixos: "La teva Llar des de 1957. Només al carrer Sant Antoni, 20 i Les Valls, 29". Amb això i els colors corporatius (taronja per la paraula "llar" i verd per la paraula "casa") deixen clar qualsevol mena de confusió o possible vinculació d'algunes persones que, equivocadament, creuen que és la mateixa empresa.