La Casa del Llibre aterra a Sabadell

En les pròximes setmanes, la Casa del Llibre obrirà les portes de la seva primera botiga a la ciutat. La cadena de llibreries més gran d’Espanya, amb més de seixanta punts de venda arreu, ha decidit aterrar a Sabadell, en la que serà la tercera llibreria al Vallès Occidental, juntament amb Terrassa i Sant Cugat.

El nou espai s’ubica al número 118 de la Rambla, fent xamfrà amb el carrer de Montserrat, amb una superfície superior als 250 m². A la nova llibreria hi haurà més de 9.000 llibres, des de les darreres novetats editorials fins a grans clàssics, assaigs, així com Books in English, literatura infantil, còmic i manga.

Seguint la política de la companyia en les darreres obertures, durant la primera setmana, els socis de la Casa del Llibre podran gaudir d’un 5% de descompte en totes les seves compres. A més, a la següent setmana, rebran regals exclusius per compres superiors a 25 euros.

Casa del Llibre va ser fundada a Madrid l’any 1923. L’any 1992 va passar a formar part de Grupo Planeta i set anys més tard va iniciar una fase d’expansió, obrint llibreries en diverses ciutats espanyoles, fins a fregar la setantena, avui dia. La companyia compta amb més d’un milió de referències en el seu catàleg i el seu objectiu, segons defensen, és ser prescriptora i oferir també els llibres més llegits, les novetats i les recomanacions dels seus experts.