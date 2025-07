Joan Font: "Som massa acomplexats i segurament som més bons de què ens pensem"

L’any 2024 , el Grup Bonpreu va facturar 2.400 milions d’euros i per aquest 2025 estima enfilar-se per sobre els 2.600 milions d’euros, gràcies a un model comercial ben definit. A Sabadell, la companyia catalana hi té dos Esclats, un dels quals, entre el top 10 de les 200 superfícies d’alimentació que reporten més bons números entre els 200 que compta el grup arreu de Catalunya. L’any 2026, té previst inaugurar el tercer, el que serà el més gran de l’empresa presidida per Joan Font a la ciutat.

Aquest dimecres, el màxim responsable de la companyia ha compartit amb empresaris de la ciutat a la Cambra de Comerç els secrets que han situat a la companyia a atrevir-se a competir de tu a tu amb empreses que facturen 30.000 i 100.000 milions d’euros. “Al seu dia, vam tenir clar que ens havíem de diferenciar al màxim possible dels competidors discounters, i fer-ho només en el preu era un error”, ha recordat Font.

En aquesta línia, el fundador, president i director general de la companyia ha desgranat els principals elements del seu model; aconseguir vendre al mateix preu o més barat que la competència; fer una aposta decidida pel producte fresc –carnisseria, xarcuteria, peixateria, formatgeria...–; el producte de quilòmetre 0 i la proximitat emocional: “Cada dia més, els ciutadans valoren el km 0, i aquí sí que estan disposats a pagar 10 cèntims més per pomes d’aquí i no de França. S’ha d’escoltar el ciutadà, el client. S’ha de jugar net, des del primer fins al darrer, atendre el client amb la seva llengua i ser educats”.

Alhora, Font ha posat l'accent en el talent de les persones, en la intel·ligència ben aplicada en l’àmbit empresarial, recordant que “els diners no ho fan tot”, posant d’exemple la compra de la cadena Intermarché, que va arribar a encadenar dinou exercicis amb pèrdues fins que el grup la va comprar, tancant el primer exercici amb guanys.

L’acte també ha servit perquè els empresaris hi diguessin la seva, sobre les tendències del sector i les principals preocupacions del teixit empresarial. Segons Font, la companyia, anualment, té una rotació del 30% –compta amb una plantilla que frega les 11.000 persones– fruit, entre altres factors, perquè alguns d’ells no estan disposats a treballar el cap de setmana: “Tenim quatre escoles de formació, però aquesta problemàtica no només passa en els oficis. El que més em preocupa és que potser d’aquí a deu anys no tinguem professionals per donar servei a una de les nostres fortaleses, com pot ser la carnisseria, la xarcuteria…”.

Entre altres qüestions tractades, s'ha posat sobre la taula el model de supermercat dins de trama urbana o les grans superfícies aïllades dels centres urbans. Font, amb dades al cap, ha alertat que a França, grans companyies del sector com Auchan o Carrefour estan en “retrocés” del model de grans hipermercats, virant cap a formats més reduïts, defensant que, tot i no disposar, en ocasions, del sòl necessari en trama urbana “no som massa de fer grans centres allunyats de les àrees urbanes. Som partidaries d’estar on hi ha comerç, activitat i vida”.

Finalment, Font ha encoratjat a l’empresariat recordant que, com ell al seu dia, amb una companyia que inicialment tenia presència exclusivament a Osona, ha arribat fins on ha arribat. “Anem massa acompleixats, i segurament som més bons del que ens pensem. Hem de perdre les manies i com a empresari portar al límit les nostres capacitats”.