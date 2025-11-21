Via Sabadell inicia diverses intervencions per millorar “l’experiència i la comoditat”

A partir de la setmana vinent, el Centre Comercial Via Sabadell posa en marxa un seguit d’intervencions que confia tenir enllestides abans de l’estiu del 2026. En total, s’hi invertiran tres milions d’euros amb l’objectiu de millorar “l’experiència i la comoditat” del visitant, explica Xavier Alemany, gerent de Via Sabadell.
La primera intervenció, que es preveu que tingui una durada d’uns quatre mesos, sense que aquesta afecti el desenvolupament de l’activitat dels cinc locals de restauració de l’edifici G, consistirà en una obra per tenir “estabilitat a llarg termini. No hi ha cap urgència, però no volem cap ensurt. Farem un parell d’actuacions, a la coberta i a la façana”, detalla Alemany.
Un cop finalitzada aquesta primera fase de les actuacions previstes, en el mateix edifici G hi ha previst en 2026 una intervenció per “millorar el paisatgisme, amb vegetació, més il·luminació i ordenar les terrasses, amb l’objectiu de millorar l’experiència i la comoditat dels visitants”. En paral·lel, i tal com estava previst amb l’Ajuntament de Sabadell, es finalitzarà, amb la fase 2, els treballs pendents en l’edifici B, la infraestructura que ara ha fet sis mesos va patir un despreniment, causant un tràgic accident. “L’activitat tampoc s’aturarà i no hi ha cap urgencia, sense cap necessitat de fer-ho de manera imminent, però preferim deixar-ho enllestit. Hi col·locarem una darrera capa metàl·lica, molt més lleugera, que haurà d’estar finalitzat en el segon trimestre del 2026”.
En els últims mesos, l’espai ha anat recuperant progressivament el volum de visitants fins al punt que “el mes passat ja va ser millor que l’octubre del 2024”, celebra Alemany.
De cara al 2026, el Centre Comercial Via Sabadell confia a tancar el pròxim any entre els 4,8 i els 5 milions de visitants, un 10% més que el 2024, i això sense comptar l’impuls que confien rebre gràcies, en bona part, a la pròxima obertura del nou multicinema de nou sales, al Polígon d’activitat Econòmica (PAE) Parc Empresarial, a Sant Pau de Riu-sec, previst per l’any vinent: “Volem que Via Sabadell continuï sent un motor de dinamització econòmica i social per a Sabadell i per a tota la comarca. El nostre objectiu és continuar consolidant-nos com un espai de referència a nivell comercial, cultural i d’oci. Sempre treballem per millorar, ampliar l’oferta i millorar l’experiència de compra per a tots els nostres visitants”.