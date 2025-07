Nou multicinema a Sabadell: nou sales prèmium l'any 2026

L'empresa Ocine, el tercer operador més important d’Espanya, obrirà un nou multicine a Sant Pau de Riu-sec amb nou sales prèmium. El cinema, que ja està en construcció i tindrà una capacitat per a unes 800 persones, es preveu que estigui obert al públic al final del primer trimestre del 2026, sempre que els terminis previstos s’acabin complint. La inversió serà d'uns cinc milions d'euros.

El nou espai d’oci s’ubicarà entre els carrers de Can Diviu i Can Borrell, a tocar del Leroy Merlin i de Toyota Material Handling, en les parcel·les propietat del Grup Clapé, plantejades inicialment per ús industrial i/o logístic. “Coneixem molt bé la zona i vam veure que allà faltava clarament una oferta d’entreteniment i d’oci per a la ciutadania, motiu pel qual vam proposar a Ocine instal·lar-hi un nou multicine”, explica el CEO d’AdS Retail Real Estate, Josep Maria López Carballo, companyia que ha liderat l’operació.

A la parcel·la on s'ubicarà el cinema hi haurà set locals més, en una superfície total de prop de 13.000 m2. A més de les nou sales per a la projecció de pel·lícules hi ha set locals més. "L'entorn dels parcs comercials, multicine i oferta de restauració és un camp que coneixem molt bé i tenim molts anys d'experiència. Després de converses amb l'Ajuntament de Sabadell per confirmar la viabilitat del projecte i la feina de mediació entre Ocine i el Grup Clapé, estem molt contents de l'acord perquè aquest nou multicine sigui una realitat”, afegeix López.

Segons ha pogut saber el Diari de Sabadell també es preveu l’obertura per al primer trimestre del 2026 de dos establiments de restauració de cuina oriental: un de menjar japonès (Amo Sushi) i de coreà (Korean Food). També està prevista l’obertura d’un parc infantil, de la cadena Royal Kids. Entre el multicinema i la cadena de restauració Amo Sushi, amb una inversió de 3 milions d'euros, es preveuen generar una seixantena de nous llocs de treball. Avui dia, encara queden disponibles tres locals, amb una superfície total per llogar que supera els 2.500 m2. "Aquestes parcel·les tenen molt de potencial i les veiem com una gran oportunitat de negoci. Estem entremig del Parc Vallès i de la Maquinista”, defensa el CEO d’AdS Retail Real Estate.

Un any de novetats

Amb l’inici de la construcció del multicinema, el Polígon d’Activitat Econòmica (PAE) de Sant Pau de Riu-sec tindrà diverses novetats al llarg del pròxim any. A les sales per a projeccions de pel·lícules caldrà afegir-hi en els pròxims mesos la posada en marxa de l’hotel HolidayInn Express & Suites, a tocar, també, de la parcel·la del Grupo Clapé. Així mateix, al llarg del primer trimestre del 2026, la companyia sabadellenca Grupo Mikalor, qui recentment va anunciar el trasllat del PAE Gràcia Sud al PAE Parc Empresarial de Sant Pau de Riu-sec, operi simultàniamnet les tres unitats de negoci de la companyia —Mikalor Fastening Solutions i Mikalor Hose Clamps (fusionades, recentment) i els serveis corporatius–.