El BBVA decideix mantenir l'opa al Banc Sabadell tot i la venda del TSB

El BBVA manté l'opa al Banc Sabadell malgrat la venda de la filial britànica TSB i el repartiment extraordinari d'un dividend valorat en 2.500 milions d'euros, segons ha anunciat la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) en el tancament del mercat d'aquest dilluns . El banc presidit per Carlos Torres ha reconegut en una nota publicada per la mateixa entitat que han analitzat els acords adoptats i la informació disponible i la decisió final ha estat de "no desistir de l'oferta" i mantenir-se en la seva postura de voler adquirir el Banc Sabadell i enfortir l'entitat basca.
El moviment arriba després que el Sabadell aprovés la venda de la seva filial britànica TSB al Banc Santander per 3.300 milions d’euros i el pagament d’un macrodividend de 2.500 milions, una decisió que va rebre el suport de la junta general d’accionistes. Aquesta operació donava al BBVA l’opció de retirar la seva oferta, però el banc finalment no ho ha fet. Segons fonts del BBVA, el fullet de l’operació es publicarà a principis de setembre, i cinc dies després s’obrirà el període d’acceptació, que pot durar entre 15 i 70 dies segons la normativa.
Inicialment, estava previst per a finals de juliol, però es va ajornar per incorporar-hi els resultats semestrals de les dues entitats i les decisions de les juntes. El conseller delegat del Banc Sabadell, César González-Bueno, va reclamar que el fullet de l’opa especifiqui si els accionistes del Banc Sabadell percebran el 25% del valor del banc en dividends i recompres, i si aquest percentatge arribarà al 40% fins al 2027.
Quan es faci públic el fullet, també es coneixeran els nous càlculs sobre les sinergies de costos. El BBVA ha indicat que està revisant aquestes xifres a causa de la condició del Govern, mentre que el Sabadell manté que, amb aquesta limitació, les sinergies serien “zero” durant tot el període. Entre els riscos recollits pel BBVA figura que, si la fusió no es completés, es podrien perdre “gran part” dels beneficis esperats de l’oferta, inclosos estalvis i eficiències operatives. Actualment, segons la cotització de les dues entitats i l’equació de bescanvi proposada, la prima de l'opa és negativa en prop d’un 6%. Això significa que, si la transacció s'efectués avui, els accionistes del Sabadell rebrien un valor inferior al de les seves accions actuals, sumant el preu dels títols del BBVA i els dividends ja repartits.