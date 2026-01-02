La marca que vesteix Laura Escanes per Cap d'Any, Shakira a la boda de Messi i Lady Gaga a París

La sabadellenca Laura Escanes va tornar a escollir per segon any consecutiu un vestit de la firma de moda Yolancris per a les campanades de Cap d'Any a 3CAT. Per donar la benvinguda al 2026 i reclamar bona sort va triar un disseny d'inspiració clàssica de color vermell. Aquesta peça, que va lluir al costat del cantant egarenc Miki Núñez, volia ser un homenatge al cinema clàssic i a les siluetes icòniques dels anys 50. És un disseny amb cotilla i encaix de cotó francès i tul de seda, a més de flors de tafetà fetes a mà, pètal a pètal.
Yolancris és la marca de vestits de festa i de núvia que les germanes sabadellenques Yolanda i Cristina Pérez van fundar el 2005 a Sabadell. Són filles de Mercedes Álvarez, que després de treballar molts anys a Novias Cid va obrir la seva pròpia botiga de vestits de núvia i de primera comunió a la Ronda Zamenhof de Sabadell, el 1985. Créixer entre teles de setí, encaix i tul, entre patrons delicats i agulles que donaven forma als somnis de núvies, va inspirar el futur professional de les germanes, que van tenir la seva botiga a la Rambla de Sabadell fins al 2018.
Diferents personalitats han escollit els dissenys de la marca. Christina Aguilera va triar Yolancris per actuar a The Voice, de l'NBC, el 2012. Kim Kardashian també va confiar en la marca per a vestir les seves dames d'honor al seu extravagant casament a Florència. Beyoncé es va enfundar un dels seus dissenys per recollir un MTV Vídeo Music Award a Nova York. Lady Gaga també es va enfundar un dels vestits de Yolancris per actuar en una desfilada de moda de Victoria's Secret a París. Rosalía ha vestit Yolancris en diverses ocasions. Tal com han anat les coses, Shakira no deu conservar pas el vestit, però en va escollir un de la firma per assistir, juntament amb Piqué, al casament de Messi i Antonella, a Rosario el 2017. Un dels seus vestits també ha estat als Oscars, en aquest cas gràcies a l'actriu Macarena Achaga el 2024.
Actualment amb presència a més de 30 països, i situades a l'Avinguda Diagonal 508, la història de Yolancris és plena d'èxits a l'abast de poques empreses catalanes de la moda. Un any després d'obrir, van fer el seu primer salt internacional entrant a Collezioni La Sposa (Brescia), botiga nupcial de referència a Itàlia. El 2012 van obrir la seva primera botiga a São Paulo, Brasil, i el 2013 van debutar a la Setmana de la Moda de París, un dels moments clau de la seva carrera. Poc després, Kleinfeld Nova York, una de les botigues més importants del món de vestits de núvia, va obrir les portes a la marca. Yolanda Pérez va ser la primera dissenyadora espanyola a participar en una desfilada de moda de l'American Bridal Week, el 2016. La presència a la Setmana de l'Alta Costura de París el 2019, el mateix any el debut a la 080 de Barcelona, la presentació de la seva línia Prêt-à-Porter i el seu gran debut a la Setmana de la Moda de Madrid 2024, amb una col·lecció que evocava la vida bohèmia a París, són només alguns dels molts èxits d'aquesta firma.