Els artesans de la FANSA afronten la recta final amb esperança

Arriben els darrers dies de la Fira Artesana de Nadal a Sabadell (FANSA) i les artesans ho afronten amb esperança, però prudentment. El canvi d’ubicació a l’edició d’aquest any, després d’un 2024 sense fira, ha permès a l’entitat recuperar la seva cita de Nadal que porta gairebé tres dècades d’història. Tot i la il·lusió de tornar, la pluja persistent dels primers dies ha condicionat l’afluència de gent i, en conseqüència, les vendes. “Hem tingut una mica de ‘mala pata’ amb el tema de la pluja”, reconeix la paradista Laura Torguet, que confia que els dies previs a Reis ajudin a revertir la situació. D’altra banda, la presidenta de la FANSA, Mercè Vega es mostra satisfeta amb la nova localització, a la plaça de l'Imperial, i explica que “estem contents perquè és una zona on més o menys sempre hi ha gent”. Valora els bons resultats, però, d’acord amb la paradista, admet que la meteorologia ha impedit treure unes conclusions definitives.
La FANSA compta amb una quinzena d’artesans i, per tant, amb una gran diversitat de productes de qualitat. Entre les paradistes hi ha perfils veterans, amb fins a 15 anys de trajectòria, com Torguet, a càrrec de Bënbë, que ofereix bisuteria artesana, o Xènia Coll, que ven cosmètica natural i orgànica a Niuviu. Alhora, també s’hi incorporen noves propostes com la de Sara Marin, que s’estrena enguany amb productes de costura a Nudō. Les arracades de tons daurats i bronze, les cremes de mans i els necessers són alguns dels productes estrella a la fira, on els regals de Nadal marquen el ritme de les vendes.
Més enllà de les vendes, les artesanes coincideixen a assenyalar el repte que suposa competir amb la compra online i la producció en massa. Coll defensa que “Sabadell és una ciutat amb molt bona clientela, però sempre haig d’estar destacant la qualitat del producte”. En la mateixa línia, Torguet afegeix que “les vendes han baixat una mica en els darrers anys, però, hi ha gent que valora l’artesania. Sempre hi haurà gent que tingui ganes de tenir una cosa feta amb ànima, feta a mà per una persona i no per una màquina o una cadena”. A més, Vega reivindica la importància de parlar amb qui crea les peces. “L’artesania és cultura i s’ha de valorar, especialment, en un context de consum accelerat; quan compres aquí, és el mateix artesà qui et ven el producte, això és impossible de replicar en la venda massiva”, subratlla la presidenta, que demana apostar per un consum de proximitat.