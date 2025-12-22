Jose Racionero (AEPCRO): "Can Roqueta és un bon polígon, però calen actuacions de manteniment i millora"

L’Associació d’Empresaris del Polígon de Can Roqueta (AEPCRO) ha encetat, recentment, nova legislatura. Jose Racionero, de la companyia Ais Vision Systems–, en serà durant els pròxims quatre anys el president de l’associació, després d’agafar el relleu de Jaume Llop. Un mandat continuista en què l’entitat mantindrà la línia dels darrers anys: fer que les converses amb l’Ajuntament passin de les paraules als fets, per resoldre algunes problemàtiques sistèmiques, en matèria de mobilitat i neteja al Polígon d’Activitat Econòmica d’aquest indret de Sabadell. Així mateix, la Junta encapçalada per Racionero vol establir contactes amb centres de formació i universitats per facilitar l’entrada al món laboral i captar talent per al teixit empresarial.
Què el va decidir fer el pas, després d’uns anys a la Junta d’AEPCRO? Nosaltres –Ais Vision Systems– arribem l’any 2016 al Polígon d’Activitat Econòmica Can Roqueta, al Centre d’Empreses Industrials (CEI). L’any 2019 decidim créixer, amb l’adquisició d’una nova nau. I això ja no és un lloguer... És un compromís, també, amb la ciutat i el polígon. I el 2024 vam fer una nova inversió, també a Can Roqueta. Formem part de Sabadell i del polígon. L’empresa és alguna cosa més que enviar i rebre factures, si no que té un compromís social. El Jaume –Llop– em proposa assumir la presidència i sempre m’ha agradat implicar-me en la societat de la qual formo part.
Quin paper jugarà l’associació sota la seva presidència? Continuarà la línia dels darrers anys? Els últims anys a AEPCRO ens hem centrat molt en el diàleg amb l’Ajuntament perquè principalment no donava resultats. Havíem d’estar picant pedra constantment i tota l’energia de la junta és limitada: tots tenim la nostra activitat al marge de l’associació, activitat empresarial i personal. És moment de seguir aquesta línia. L’Ajuntament ens ha escoltat i penso que és hora d’afegir valor als socis, iniciar activitats de valor. Estem en un entorn molt privilegiat: escoles, universitats, centres de formació professional. Això és el que necessiten els associats, qualsevol empresa: accedir a talent jove dels centres educatius.
Ha escoltat i actuat? Què canvia amb la sortida de Lluís Matas del govern? Amb el Lluís –Matas– vam aconseguir establir una taula amb la idea de portar tant la realitat del polígon com accions reals que s’havien de posar en marxa. Sempre que parlo amb els representants públics, dialogar és fantàstic, però si és estèril i no dona fruits, estem perdent el temps, tant ells com nosaltres, que tenim moltes coses a fer. L’important és que passin coses. Entenem que les coses no passen d’un dia per l’altre; en l'àmbit públic hi ha dinàmiques, transparència, procediments definits… però han de passar coses. No pot ser simplement “us tornem a escoltar, us direm el mateix”. Aquest dimarts tenim una reunió de seguiment amb la Montse González. Confio que sigui un punt de continuïtat i que la interrupció sigui gairebé simbòlica. Ens ha traslladat bona predisposició, que passin coses.
Quina és la diagnosi del Polígon d’Activitat Econòmica de Can Roqueta? Aquest polígon és un bon polígon. Els que ens passem el dia amunt i avall per qüestions de feina, si haguéssim de fer un rànquing estaria a les parts altes. Però necessita millores. No per estar bé hem de deixar de fer accions, perquè si no acabarem estant malament. Algunes de manteniment i algunes de millora.
En concret, quines són les demandes d’AEPCRO? N’hi ha diverses. Una d’elles és que el polígon no està dimensionat ni dissenyat per a empreses de logística, perquè el trànsit, especialment a carrer de Ca n’Alzina, a les hores punta del dia, és nefast. La gestió que es fa de les entrades i sortides, càrregues i descàrregues, és molt deficitària, nefasta. Hi ha riscos per a vianants i conductors.
Bona part d’aquesta problemàtica provenia d’una companyia de distribució d’alimentació. La sensació nostra des d’AEPCRO és que Dia guanya el pols a l’Ajuntament. Ens sobta que l’Ajuntament no tingui mecanismes legals per fer que una empresa com Dia simplement gestioni la seva activitat sense comprometre el funcionament del polígon i de les seves empreses. Els camioners entenem que no són de Dia, però venen per fer un servei per a Dia. Pensem que Dia és responsable que aquest servei no perjudiqui els veïns del polígon.
En quines altres àrees es reclama actuar? Tenim un problema d’excés de velocitat, amb carrers que permet als conductors agafar molta velocitat. Des de l’any 2023 s’han demanat esquenes d’ase, sistemes de reducció de velocitat. A la darrera reunió, a l’estiu, ens van confirmar que a la primera meitat del 2026 s’haurien d’instal·lar. També tenim una mancança en el transport públic, especialment per aquells treballadors que venen de fora de Sabadell. Si no s’avisa, les línies que connecten amb Sabadell no fan parada a Can Roqueta. I per últim, la neteja. Es va decidir eliminar els contenidors, i alguns camioners que venen i passen les nits deixen les deixalles allà on paren. Això genera brutícia, insalubritat, mala imatge i riscos per a la salut. Hi ha un problema de manteniment generalitzat: voreres en mal estat i rotondes sense manteniment. No necessitem llums de Nadal, només un manteniment mínim.
Es va posar en marxa el que havia de convertir-se en una àrea de servei, precisament, pels camioners. És una concessió de terrenys públics per explotació d’activitat privada. No hem vist el contracte, però entenem que després de dos anys d’inactivitat, de no donar el servei —servei de pàrquing sí, però tota la resta no—, alguna de les parts no compleix i es podria rescindir, i no s’està fent. Serien serveis fantàstics per a tots els que hi estan i els que venen: benzinera, punts de càrrega de vehicles elèctrics, serveis de dutxa, restaurants… Ara ens ha quedat un escenari postapocalíptic al mig del polígon.