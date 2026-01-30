CaixaBank tanca el 2025 amb un benefici rècord de 5.891 milions d'euros, un 1,8% més que en l'any anterior, segons els resultats que ha publicat aquest divendres a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). En l'últim trimestre, el benefici de l'entitat ha estat de 1.494 milions d'euros, un 3,4% d'augment respecte als tres mesos anteriors. El marge d'interessos de CaixaBank ha caigut un 3,9% interanual fins als 10.671 milions d'euros per la disminució dels tipus d'interès, tot i que en l'últim trimestre ha pujat lleugerament respecte a l'anterior, amb 2.715 milions (+1,5%). L'entitat ha superat els objectius de l'exercici, i per això revisa a l'alça els objectius de creixement i rendibilitat del Pla Estratègic.
En concret, CaixaBank apuja la previsió d'augment del volum de negoci del Pla Estratègic 2025-27 del 4% al 6%, fent-ho equivalent també a l'increment de crèdit sa i als recursos de clients. A més, preveu situar la ràtio de morositat per sota de l'1,75% -millorant el 2% previst-, la rendibilitat (ROTE) al 20% respecte al 16%, apujant també la ràtio d'eficiència.
Resultats 2025
El marge brut tanca l’any en 16.270 milions d’euros, un augment anual del 2,5%, mentre que les despeses d’administració i amortització pugen un 5%, fins als 6.415 milions. Per això, el marge d’explotació arriba als 9.855 milions d’euros, un 0,9% més. D'altra banda, CaixaBank ha abonat aquest any 611 milions per l'impost sobre el marge d'interessos i comissions (IMIC), per sobre dels 493 milions de l'any anterior en concepte de gravamen a la banca.
Volum de negoci
CaixaBank atribueix el benefici net a l'alça a la "intensa dinàmica comercial, que ha afavorit un fort creixement del negoci en un context de contenció de tipus d'interès". En concret, el volum de negoci ha arribat a 1,1 bilions d’euros, amb un augment d'un 6,9% respecte del desembre del 2024.
La cartera de crèdit sa ha crescut un 7% durant l’any, amb 24.671 milions d’euros més, fins a situar-se en 376.182 milions. En concret, la cartera de crèdit sa en empreses ha augmentat en 12.373 milions d'euros (+7,6%); per a la compra d'habitatge en 8.484 milions (+6,5%), i per al consum, en 2.560 milions (+12,4%). CaixaBank ha mantingut la rendibilitat ROTE a 12 mesos en el 17,5% i la ràtio d’eficiència en el 39,4%.
Retribució a l'accionista
El consell d'administració de CaixaBank ha acordat proposar a la Junta General d'Accionistes un nou dividend complementari en efectiu de 0,3321 euros bruts per acció, a càrrec dels beneficis del 2025, que s'abonarà durant el mes d'abril. Amb aquest dividend, si s'aprova, i l'abonat al novembre, l'import en efectiu de remuneració de l'accionista pujarà a 0,5 euros bruts per acció, equivalent al 59,4% del benefici net consolidat. El banc mantindrà la mateixa política de distribuir en efectiu entre el 50 i el 60% del benefici net entre els accionistes de cara a 2026.