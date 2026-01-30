Canvis en el cens de l'amiant de Sabadell: on s'ha actuat l'últim any i quins reptes queden?

Sabadell està actualitzant el Cens de l’Amiant per incorporar els canvis registrats en els darrers mesos, després d’una reducció significativa de cobertes de fibrociment a la ciutat. Durant l’últim any, s’han eliminat més de 60.000 metres quadrats d’aquest material, exposen fonts municipals. L’actualització del cens permetrà disposar d’una fotografia més ajustada de la presència real d’amiant a Sabadell, tant en l’àmbit privat com en el públic, i orientar millor les actuacions futures, asseguren les mateixes fonts.
En el sector privat, una de les intervencions més destacades ha estat l’enderroc de l’antiga fàbrica Roca, situada al carrer de Goya, on s’ha retirat una gran quantitat de fibrociment. I pel que fa als edificis de titularitat municipal, en els darrers temps s’han dut a terme treballs de retirada d’amiant en diversos equipaments repartits per la ciutat, com la Sala Miguel Hernández, el centre cívic de la Concòrdia o el Vapor Pissit.
Tanmateix, a Sabadell encara hi ha tones per retirar, i en alguns casos, en espais especialment vulnerables, com les escoles Pau Casals o Calvet d'Estrella –encara que en equipament educatius públics és el Departament d'Educació qui se n'hauria de fer càrrec–. A remolc de l'actualitat, per exemple, les dues naus industrials que van cremar, el passat dijous, a tocar del campus de la UAB de Sabadell són de titularitat municipal i les dues tenen cobertes de fibrociment. És rellevant recordar que aquest material és especialment tòxic quan el material es trenca i alliberar les partícules.
Per altra banda, des del consistori recorden que la legislació actual limita la capacitat d’actuació sobre els edificis de propietat privada –i on s'acumula gran part de l'amiant–. L’Ajuntament no pot obligar a retirar l’amiant si aquest es troba en bon estat, i només pot intervenir en els casos en què es detecti un deteriorament que pugui suposar un risc per a la salut pública, apunten fonts municipals. Igualment, a tall d'exemple, el passat desembre el govern municipal va interposar una sanció coercitiva a l’empresa titular de la finca que hi ha davant de l'escola Teresa Claramunt perquè procedís a la retirada del fibrociment. Es tracta de la fàbrica Vicenç Planas i la primera fase per retirar l'amiant començarà de forma imminent.
En paral·lel, l'Ajuntament recorda que durant el IV Congrés Estatal de l’Amiant, que Sabadell va acollir la passada tardor, es va anunciar una mesura per incentivar la retirada d’aquest material: una bonificació del 95% de l’ICIO (impost sobre construccions, instal·lacions i obres) per als projectes que incloguin l’eliminació de fibrociment.
Els polígons, el gran repte pendent
Més enllà dels casos puntuals, la presència d’amiant als polígons industrials continua sent un dels principals reptes de la ciutat. Els set polígons de Sabadell concentren un volum molt elevat de cobertes de fibrociment, fins al punt que tots set tenen naus amb teulades que contenen aquest material. Precisament, aquest dijous, en un esmorzar informatiu, la Cambra de Comerç de Sabadell va constatar la gravetat de la situació i va instar les autoritats pertinents a emprendre mesures com més aviat millor.
En total, es comptabilitzen 724 cobertes de fibrociment en àmbits industrials, una xifra que situa Sabadell com el segon municipi de Catalunya amb més presència d’amiant en polígons, només superat per Barcelona. Aquestes instal·lacions representen aproximadament un terç del total de teulades amb fibrociment existents a la ciutat, segons les darreres dades disponibles de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. Si es mira en termes de superfície, l’impacte encara és més evident: als polígons industrials s’hi acumulen més de 531.000 metres quadrats de fibrociment, una extensió comparable a la de 74 camps de futbol. En aquest indicador, Sabadell també ocupa la segona posició en el rànquing català.