Renoven les voreres de dos carrers del Centre

En el marc del pla municipal de millora Els diners als carrers, aquesta setmana s'està duent a terme la renovació de la vorera de dos carrers del Centre. Concretament, s'actua al carrer de Sant Antoni i a la travessia de l'Església.\r\n\r\nL'objectiu de les obres és renovació el paviment, millorar l'accessibilitat i la seguretat per als vianants, així com també la xarxa d'aigua a la travesia de l'Església. Durant els treballs, l'Ajuntament garanteix l'accés a comerços i habitatges, i de les afectacions puntuals que hi pugui haver s'informarà als veïns. A causa de les obres, s'ha dipositat part del material i de la maquinària puntualment al passeig de la Plaça Major.\r\n\r\nA banda, aquesta setmana també ha començat la reforma i ampliació de la plaça de Fidela Renom, a tocar de l'Ajuntament. Uns treballs pressupostats en uns 680.000 euros que preveuen ampliar un 34% la superfície de la plaça i renovar els jocs infantils amb nous elements com gronxadors i tobogans. Alhora, l'espai serà totalment accessible.\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n