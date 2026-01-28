Els Mossos d'Esquadra han confirmat al Diari que han trobat sana i estàlvia la menor que es trobava en parador desconegut des del passat diumenge a la tarda. La jove, de 15 anys, havia marxat d'un centre residencial d'acció educativa de Sabadell, on havia ingressat hores abans d'escapar-se. La família és de Mollet, on també se la buscava. El dispositiu s'estenia per diferents punts de la comarca, després que la família tingués indicis que apuntaven que s'hauria desplaçat amb autobús.\r\n\r\nFonts policials no donen més detalls del cas, més enllà de confirmar que la menor es troba en bon estat. La família havia demanat col·laboració ciutadana per trobar-la en els últims dies. Afortunadament, la història s'ha tancat amb la seva localització.\r\n