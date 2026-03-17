L'R4 de Rodalies, interrompuda des de Montcada bifurcació fins a Sants

Un incendi a prop de les vies és l'origen de la situació

  Els trens no circulen entre Montcada bifurcació i Sants
Publicat el 17 de març de 2026 a les 21:58

Un incendi a prop de les vies entre plaça Catalunya i Sants aliè a la infraestructura ferroviària ha obligat a interrompre les línies R4, R1 i RG1 a Barcelona aquest dimarts a la tarda. En el cas de l'R4, que passa Sabadell, el tall va des de Montcada bifurcació fins a Sants. Aquí, els trens es deriven i fan parada a Sant Andreu, el Clot i passeig de Gràcia. En el cas de l'R1 i l'RG1 el tall afecta des de l'estació del Clot fins a la de Sants. Renfe ha informat que s'han establert desviaments selectius per passeig de Gràcia.Adif, per la seva banda, ha explicat que l'incendi ha durat un quart d'hora, de dos a tres quarts de set, i que ha afectat cablejat de sistemes de senyalització dins del túnel. L'origen i les causes estan sota investigació.

Personal de la gestora pública de la infraestructura s'han desplaçat a l'indret per solucionar-la. Fonts d'Adif han explicat a l'ACN que de moment no hi ha previsió de restabliment del servei.

A les vuit del vespre Renfe ha informat que els trens de la línia R1 comencen i acaben el recorregut a Badalona, és a dir que no ofereix servei entre aquesta estació i la de Molins de Rei. La companyia ferroviària recomana fer ús del transport públic a partir d'aquest punt.

