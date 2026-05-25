Denunciat un conductor a Sabadell per multiplicar per cinc la taxa d'alcohol permesa al volant

La Policia Municipal de Sabadell ha denunciat quatre conductors aquest cap de setmana per superar la taxa d'alcohol permesa al volant, segons han informat des del mateix cos. El succés més destacable va tenir lloc aquest diumenge a les 21:57 h, quan un conductor va donar un resultat d'1,29 mg/l a la prova d'alcoholèmia. La taxa màxima permesa és de 0,25 mg/l, per la qual cosa va multiplicar per cinc els paràmetres establerts per la normativa. Tot i que depèn de diversos factors, és l'equivalent a haver consumit entre sis i deu copes de vi, aproximadament. Els fets van tenir lloc al carrer de Goya, al barri de Campoamor, es van instruir diligències judicials al conductor i es va traslladar el seu vehicle al dipòsit municipal.
El fet, però, no ha estat aïllat durant els darrers dies. Dissabte passat, 23 de maig, al carrer de Brujas (Centre), va tenir lloc el mateix delicte, quan el conductor d'un vehicle va donar un resultat de 0,81 mg/l. Finalment, aquest dilluns a la matinada han tingut lloc dos nous successos similars: el primer, al voltant de la 1 h, a la plaça de Margarida Xirgu (Campoamor) un conductor va donar positiu, amb un valor de 0,85 mg/l a la prova d'alcoholèmia; mentre que el segon, al carrer de Bernat Rocabertí (Gràcia), a les 4:44 h, ha estat sancionat per conduir amb uns paràmetres d'alcohol en aire espirat de 0,88 mg/l. En tots tres casos s'han instruït diligències judicials per conduir amb una taxa molt superior a la permesa.
Segons les darreres dades disponibles de la Policia Municipal de la ciutat, el 2024 es van realitzar un total de 1.027 procediments relacionats amb alcoholèmies i/o drogues. D'aquesta xifra total, 732 van ser administratives i 295, penals, cosa que confirma la tendència positiva dels darrers anys (2021, 744; 812; 2023, 904).