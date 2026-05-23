El primer laboratori clínic "verd" de l'Estat, a Sabadell: quins canvis fa el Parc Taulí per aconseguir-ho?

El Laboratori Clínic de l'Hospital Parc Taulí vol convertir-se en el primer de l’Estat que obté la prestigiosa certificació internacional My Green Lab, un distintiu que avala les pràctiques sostenibles en laboratoris. El projecte de transformació es va posar en marxa el desembre passat per reduir l’impacte ambiental d’un dels espais hospitalaris amb més consum energètic i generació de residus.
Segons dades facilitades pel centre, un laboratori clínic pot arribar a consumir l’equivalent energètic de 30 habitatges en un any, generar 36 tones de residus sòlids i emetre unes 100 tones anuals de CO₂. Fins ara, aquesta acreditació verda només l’han aconseguit laboratoris vinculats a la recerca o a la indústria farmacèutica; i el del Parc Taulí podria ser el primer laboratori hospitalari a Espanya a aconseguir la fita.
Quines mesures ha adoptat el centre?
Entre les mesures adoptades els darrers mesos, el centre destaca una reducció estimada de 60.000 litres anuals de consum d’aigua. També s’ha impulsat l’apagada de 35 ordinadors a partir de les cinc de la tarda i s’ha incrementat la temperatura dels congeladors de -80 °C a -70 °C, una pràctica recomanada en alguns entorns científics per reduir consum elèctric.
El projecte també inclou actuacions relacionades amb la separació de residus, la reducció de materials contaminants i la revisió de processos logístics i de compra per disminuir l’impacte ambiental del servei. El Parc Taulí assegura que ja havia implantat mesures de sostenibilitat abans d’iniciar el procés de certificació: com la reducció d’un 35% del paper imprès mitjançant la digitalització de processos i la disminució del 71% de l’ús de porexpan gràcies a la incorporació de materials reutilitzables.
Actualment, el laboratori afirma que ja compleix prop de la meitat dels requisits exigits per My Green Lab i que l’objectiu és superar el 60% d’accions implementades per obtenir, com a mínim, la categoria Gold de la certificació. La directora del Laboratori Clínic del Parc Taulí, Luz Muñoz, defensa que les mesures de sostenibilitat “no només redueix aquest impacte ambiental negatiu i millora el benestar social; sinó que també millora el consum del laboratori, econòmic i de producció i millora l’estabilitat dels equips”.