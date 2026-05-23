Aquest dissabte, cap al migdia, el Julián Casado i l'Antonio Roa estaran arribant a Tarassona. El final d'un viatge de més de 400 quilòmetres en bicicleta per a animar el Centre d'Esports en l'últim partit de lliga. Els dos socis van emprendre el trajecte dimarts passat i, cinc etapes després, completaran un recorregut dur, però molt satisfactori. "Els últims trams sempre són els més complicats. La calor d'aquests dies ens ha esgotat i ja hem anat jugant amb els horaris per evitar les hores de més sol", explica Casado.
Dos mesos planificant el viatge, escollint ubicacions i recorreguts per acabar amb un partit que no serà decisiu, com a mínim per al Sabadell, però que serà el més esperat per als dos aficionats. "El 2020 vaig anar fins a Castelló en bicicleta. Ens jugàvem el lideratge i va ser una iniciativa maca. M'agrada molt el ciclisme i, com que la temporada va acabar molt bé, vaig decidir fer-ho també enguany. Per quilòmetres, anar a Tarassona era factible. L'Antonio Roa se'n va assabentar i es va apuntar. Malauradament, no ens jugarem l'ascens directe, que és el que volíem, però ara el motiu és donar empenta als jugadors de cara al play-off", apunta.
La sortida es va produir des de la Nova Creu Alta, amb una primera etapa fins a Jorba. La segona va ser fins a Alcarràs, després fins a Bujaraloz i l'última aturada abans de Tarassona va ser Utebo. Fins i tot es van permetre el luxe de fer una parada tècnica a Saragossa i tastar un gelat de la família Fuoli. Una mitjana d'uns 90 quilòmetres diaris fins als més de 400 que completen el trajecte. "La veritat que ha anat tot rodat. Vam tenir un petit contratemps que ens va obligar a fer setze quilòmetres més, perquè ens vam deixar una motxilla en un bar, però res greu", explica.
L'arribada a Tarassona està prevista per a aquest dissabte al migdia, poc abans de l'hora de dinar. "A tot estirar, a les dues serem allà. Segurament, una estona abans. Volem fer un bon dinar i descansar una mica abans del partit. Els últims quilòmetres sempre són complicats perquè ja penses a arribar, però estem preparats per les dificultats", admet. Després de l'enfrontament, tornaran cap a Sabadell en l'autocar que organitza el club per als desplaçats.
Els dos aficionats presenciaran el duel a les graderies del Municipal de Tarassona. En un inici, pensaven que no seria possible. "Les entrades es van esgotar en un moment. No vam tenir temps. Hi hauríem anat igual per donar el nostre suport a l'equip", reconeix. Finalment, van aconseguir adquirir tiquets a última hora i sí que seran in situ per tancar la lliga amb el Centre d'Esports després d'una aventura que, més enllà del resultat final, recordaran per sempre.