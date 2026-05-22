Primer assalt pel títol: el CN Sabadell vol donar la sorpresa a la Sant Sebastià

Per quarta temporada consecutiva, el CN Sabadell lluitarà fins al final pel títol de la Divisió d'Honor masculina de waterpolo. El primer partit contra l'Atlètic Barceloneta serà diumenge a les 13 h, a la Sant Sebastià. El conjunt sabadellenc arriba després d'eliminar el CN Barcelona en el tercer partit de la semifinal, remuntant l'eliminatòria en una mostra de caràcter. "Crec, sincerament, que vam ser clarament superiors tota la sèrie, però per circumstàncies no vam poder guanyar el primer partit. Estem molt contents de com ha reaccionat l'equip i ha continuat competint i jugant per ser un finalista totalment merescut. El nostre objectiu era arribar a la final i competir-la al màxim", diu Quim Colet.
El tècnic viurà els seus dos (o tres) últims partits a la banqueta del Club. La seva exitosa etapa mereixia l'oportunitat de lluitar fins al final pel títol domèstic que s'ha resistit en les últimes temporades. Un al·licient més. "Més que per mi, jo vull que l'equip ho deixi tot a l'aigua per ells mateixos. La temporada acaba, hi haurà un canvi significatiu i, per tant, seran els meus últims partits i és la manera perfecta d'acomiadar una temporada dura i en què ho hem deixat tot. Hem de competir al màxim i veure fins a on podem arribar", apunta Colet.
Al davant, com sempre, estarà el gran dominador de la competició: l'Atlètic Barceloneta, que ha guanyat els últims vint títols consecutivament. Una hegemonia que el Club ha intentat vèncer en les darreres tres temporades, sense encert. Serà la quarta la bona? "L'equip sempre ha sigut competitiu, tot i les adversitats. Aquesta és la realitat. Segurament podríem dir que és un segell nostre. Sabem que necessitem fer partits perfectes i que ells no els facin. Intentarem fer les millors actuacions possibles", apunta. Els mariners arriben al duel després de guanyar l'Olympiacos dimecres passat i tancar la segona fase de grups de la Champions amb plena de victòries i una nova final four a l'horitzó.
Curiosament, el de diumenge serà el vuitè duel entre ambdós conjunts aquesta temporada. S'han vist les cares en dues ocasions a la lliga regular i la Champions i també s'han enfrontat a la Copa Catalunya, la Supercopa d'Espanya i la Copa del Rei. El balanç fins ara és de sis victòries per al Barceloneta i només una per al Club Natació, precisament en el partit de lliga a la Sant Sebastià. Els sabadellencs no podran comptar amb el lesionat Jack Larsen. "Estem en una final. El cansament i les baixes les suplirem amb il·lusió i ganes. Volem rematar la feina d'una temporada que ha sigut dura per molts motius, però també satisfactòria en molts altres", admet Colet.