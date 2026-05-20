L'Astralpool CN Sabadell cau a la piscina de l'Assolim Mataró en el primer partit de les semifinals de la lliga

Tocarà remuntar per estar a la final pel títol de lliga. L'Astralpool CN Sabadell ha caigut clarament en el primer partit de la semifinal a la Joan Serra de l'Assolim Mataró (13-6). Les de David Palma han competit bé fins al descans quan els ploms s'han fos i les locals ho han aprofitat per sentenciar el duel i apuntar-se el primer punt. Les sabadellenques, amb alguna baixa sensible en l'alineació, queden sense marge d'error en l'eliminatòria.
D'inici, l'enfrontament ha estat igualat. Després d'uns minuts de poca producció ofensiva, Van de Kraats ha obert el marcador de penal. La bona feina defensiva del Club ha frenat els intents maresmencs fins que Sílvia Morell ha fet la igualada en el tram final del quart. En el segon, el conjunt local ha aprofitat la inèrcia positiva i ha sortit en tromba. En quatre minuts han aconseguit un parcial de 3-0, amb dianes d'Emily Kearns, per partida doble, i de Clara Cambray. David Palma ha demanat un temps mort i la reacció del seu equip ha estat immillorable. Daniela Moreno ha retallat amb un gran llançament des de sis metres, Van de Kraats ha ajustat el marcador i Paula Crespí ha tornat el parcial amb el 4-4 amb què s'ha arribat al descans.
Amb el canvi de porteria, tot s'ha ensorrat. S'ha encallat en la defensa zonal del Mataró un Astralpool que ha estat molt fràgil a mans del conjunt local. La precipitació de les sabadellenques ha facilitat també les contres de les maresmenques, que han deixat el duel sentenciat en qüestió de minuts. Paige Hauschild, amb dues dianes, ha obert un parcial demolidor en el tercer quart. Jewel Roemer, Mireia Guiral i Cambray han obert escletxa i Palma s'ha vist obligat a demanar el seu segon temps mort, buscant una reacció similar a la de l'anterior període. Lluny de la realitat, els àrbitres no han concedit de forma inexplicable un gol a Silvia Morell, però, poc després, Roemer ha transformat un penal amb el temps complert per situar un definitiu 10-4.
En l'últim quart, ha continuat la dinàmica i un nou penal de Roemer, Hauschild i Morell han fet més dolorosa la derrota i més contundent la diferència en el marcador. Ona Jurado ha aconseguit trencar la sequera, gairebé setze minuts després. Daniela Moreno ha fet el definitiu 13-6. Divendres, a les 20 h, les de David Palma buscaran el triomf a Can Llong per allargar la sèrie fins al tercer partit, que tornaria a ser a la Joan Serra. En cas de derrota sabadellenca, l'equip tancarà la temporada i el tècnic la seva etapa com a entrenador de l'absolut femení de waterpolo del Club.