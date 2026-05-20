FOTOS | La Policia Municipal guardona els seus agents i col·laboradors: "Hi ha un gran potencial"

La Policia Municipal ha celebrat un acte aquest dimecres a la tarda per reconèixer els agents dels cossos de seguretat, els efectius que s’han jubilat enguany i ciutadans que han fet algunes tasques de salvació durant l'any. En total, més d'una quarantena. La cerimònia, en el marc del 178è aniversari de la Policia Municipal, ha comptat amb la presència de l'alcaldessa de la ciutat, Marta Farrés; el tinent de Seguretat, Adrián Hernández, i el cap de la Policia Municipal de Sabadell, Daniel Corral, així com amb moltes altres personalitats del sector dels serveis d’emergència, com els Mossos d’Esquadra, els Bombers de la Generalitat, la Policia Nacional o la Guàrdia Civil.
La celebració, acompanyada de la música a piano en directe de Monika Lao, ha començat amb alguns parlaments i Hernández ha volgut valorar la feina dels agents de seguretat i ha aplaudit la seva tasca. "El recurs més important que tenim és el valor humà. Tenim la sort que la nostra policia municipal el té molt complet i amb un gran potencial", ha exposat. Corral, per la seva banda, ha tret pit de la “coordinació exemplar” dels cossos de seguretat i ha remarcat tres aspectes “clau”: la tasca diària del cos a l’hora de salvar vides, el compromís amb el benestar policial i la cooperació entre tots els actors que treballen per oferir la seguretat als carrers de Sabadell. Tots dos han volgut recordar la tasca “incansable” d’Isabel Tapias, que va morir el desembre passat: “Gràcies per la feina que has fet. Continuarem treballant per millorar la seguretat de la ciutat”.
Els primers guardonats han estat els jubilats, seguit dels agents distingits per una trajectòria professional exemplar i els que porten tres dècades o més de servei. Seguidament, nou efectius han estat reconeguts per haver dut a terme alguna actuació meritòria: José Antonio Gutiérrez per col·laborar en la detenció d’una persona mentre es trobava fora de servei; Rubén Darío López i Javier Marín, per evitar una temptativa de suïcidi; Juan Francisco Cabrera i Pau Curtu, per la perseverança en l’exercici de les seves funcions a la Unitat de Trànsit -es va tancar l’any sense víctimes mortals-; Eloy Peligro i Aida Musachs per la seva vocació de servei públic i, finalment, Jaume Humbert i David Moya, per la participació en la detenció de tres persones que van entrar en un establiment fent un forat al sostre.
Finalment, també han estat guardonats altres assistents a l’acte per diversos motius: alguns per la seva implicació en les tasques de seguretat, investigació, o formació, així com a empreses privades de seguretat, associacions de veïns del Sud vinculades activament amb la seguretat local o ciutadans que han col·laborat amb els efectius. La batllessa ha conclòs l’acte agraint tots els agents i associacions que fan possible una tasca "molt complicada: que Sabadell funcioni bé". "La ciutat de Sabadell us vol agrair la feina ben feta i confiem plenament en el cos. Sempre hi haurà alguna cosa i actuar amb professionalitat i rapidesa és imprescindible. Gràcies per formar part del gran equip de Sabadell", ha tancat.
