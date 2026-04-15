Sabadell frena els accidents greus i mortals: “Encara queda camí”

Als carrers de Sabadell, la possibilitat de morir en un accident de trànsit és pràcticament nul·la. Reductors de velocitat, màxims cada cop més limitats i pacificació de carrers han contribuït a rebaixar la gravetat dels sinistres. També la sinistralitat i el risc de patir un accident a les carreteres interurbanes que passen per la nostra ciutat cau: Sabadell va tancar l’any 2025 amb 61 accidents amb víctimes a la xarxa viària secundària, que va deixar un total de 89 víctimes, només una d’elles greu, segons dades facilitades pel Servei Català de Trànsit (SCT). Un 11,9% menys de víctimes que l’any anterior. La zona interurbana ha viscut una reducció dràstica de sinistres greus i sense cap víctima mortal. Tot i això, les carreteres del municipi continuen concentrant un volum alt d’accidents amb ferits lleus (88 en un any). És una sinistralitat poc letal però encara freqüent, i evidencia que les vies ràpides que travessen Sabadell encara presenten punts d’alta recurrència d’incidents.
La fotografia de l’interior de la ciutat també és positiva. El 2025 s’hi van registrar 1.257 accidents, una xifra pràcticament idèntica a la de l’any anterior (+0,72%), però que marca una tendència a la baixa des de 2022. No hi ha hagut cap víctima mortal i els ferits greus han caigut un 28%, però s’han hagut de lamentar 28 víctimes greus, més casos que en vies interurbanes de la ciutat. Aquesta dada se situa, però, per sota del límit marcat pel Pla Local de Seguretat Viària, que fixava un màxim de 36 ferits greus pel 2025. L’estratègia municipal manté com a horitzó l’any 2050 per assolir l’objectiu de zero morts i zero lesions greus.
En un context marcat per l’increment del parc mòbil –a Sabadell hi ha uns 130.000 vehicles censats – i el creixement de la sinistralitat arreu del país, la nostra ciutat ha aconseguit contenir la letalitat dels accidents. L’Ajuntament de Sabadell ho atribueix a la pacificació de vies, l’actuació en entorns escolars, la instal·lació de reductors de velocitat, passos de vianants elevats o la millora de la senyalització i la visibilitat. D’altra banda, “també ha estat clau la tasca de control i prevenció”. Durant el 2025 s’han dut a terme 21 campanyes coordinades amb el Servei Català de Trànsit i prop de 400 controls per part de la unitat de trànsit de la Policia Municipal, centrats especialment en distraccions al volant, excés de velocitat i conductes de risc. Així, també s’ha registrat una disminució de les denúncies de trànsit, que han passat de 32.669 l’any 2024 a 30.309 el 2025, un 7,2% menys.
El tinent d’alcaldessa de Seguretat, Adrián Hernández, valora que Sabadell hagi aconseguit contenir l’accidentalitat malgrat l’augment constant del parc mòbil. Destaca, sobretot, que no s’hagi produït cap mort i la reducció de la gravetat: “Ens hem mantingut en xifres similars a les del 2024 i hem rebaixat els accidents greus”, afirma. Defensa que l’increment de controls, la presència policial i la millora de l’educació viària hi han contribuït, i apel·la a la responsabilitat dels conductors per consolidar la tendència. I, tot i les bones sensacions municipals, sobre el terreny persisteixen algunes demandes veïnals. Residents de Can Rull fa temps que reclamen reductors de velocitat al carrer Gustavo Adolfo Bécquer, mentre que al Centre alguns veïns alerten que al carrer del Migdia els vehicles continuen circulant a velocitats elevades.
L’arquitecte urbanista Marc Deu coincideix que la solució no pot recaure únicament en el comportament dels conductors. “Les ciutats encara estan massa orientades al cotxe”, adverteix. Segons Deu, cal un canvi de paradigma que prioritzi els vianants i superi les actuacions puntuals. “Es tracta de repensar l’espai urbà”, apunta. Defensa mesures com passos de vianants elevats, carrers menys lineals o traçats que obliguin a reduir la velocitat. “Quan els vehicles circulen més lentament, hi ha menys accidents, i menys greus”, resumeix. En un altre ordre de les coses, el president de l’Associació de Prevenció d’Accidents de Trànsit (PAT), Vicente Sánchez, sí que posa l’accent en el conductor, i defensa més educació, però també més control i sancions. “Cada cop que algú es posa al volant, té a les mans la vida dels altres”, conclou.
El Síndic de Greuges de Sabadell, Josep Escartín, celebra la pràctica desaparició de la mortalitat, però adverteix que el volum de víctimes continua sent elevat. Escartín creu que molts accidents són evitables i aposta per intensificar les polítiques en quatre fronts: més pacificació del trànsit, reforç del control i la prevenció, educació viària i una mirada que tingui en compte les particularitats de cada barri. “Anem en la bona direcció, però encara queda molt camí per recórrer”, conclou.