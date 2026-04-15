FOTOS | Enderroquen una casa conflictiva del Centre de Sabadell

A la cantonada entre els carrers de Gràcia i del Pare Sallarès, al Centre, ha començat l'enderroc de la casa del número 68-70 que havia estat ocupada i un focus de conflictes en diverses ocasions. Des del novembre 2021 estava tapiada i ara afronta els seus últims dies. La previsió és que l'enderroc, que realitza ENMU, s'allargui aproximadament un mes.
Amb l'enderroc en marxa, es posarà punt i final al que el portaveu del Govern, Eloi Cortés, va assegurar fa quatre anys que "era un dels llocs ocupats més conflictius de la ciutat, que provocava sensació d'inseguretat entre els veïns, els comerços i els vianants". Aleshores, Cortés dirigia la regidoria d'Acció Social i Habitatge, i va indicar que es van activar diferents vies per solucionar aquesta situació i que s'havia parlat amb la propietat –aleshores Servihabitat– per comprovar que hi havia una demanda per ocupació i que aquesta tenia a punt el tapiat per aplicar-lo quan fos possible abans no es tornés a ocupar l'immoble. Antigament, allà hi havia hagut la perruqueria Joan Antoni.
La Policia Municipal havia rebut diversos avisos al llarg dels anys per molèsties generades pels ocupants de la casa. A la zona, l'inici de l'enderroc ha estat ben rebut. Per exemple, la Sílvia recorda que cap al 2011 la casa ja estava ocupada i "durant molts anys no va suposar res dolent per al barri, pels propietaris entenc que sí, però els últims anys de l'ocupació van ser el caos". El problema era que els ocupes "es barallaven entre ells i les baralles passaven al carrer. No es posaven amb els veïns, però entre ells hi havia molts problemes i contemplar baralles no és agradable". Les persones que vivien en aquest immoble ho feien en condicions precàries, sense llum ni connexió a la xarxa d'aigua potable. "Viure en les condicions que vivien no era fàcil", afegeix la veïna, que explica que té ganes de veure un nou edifici en aquesta cantonada per encarar una nova etapa.
A la vora hi ha la cafeteria Piaf, des d'on Jaime Ruiz ha estat al cas de la situació tant pel que veu com pel que li expliquen els clients. En relació als anys que l'immoble no ha tingut ús o ha estat ocupat, el sabadellenc apunta que "és una llàstima que estiguin tant temps sense fer res i passin aquestes coses", i detalla que "sé que van causar bastants problemes, tot i que aquí no em va afectar. Fins i tot, una vegada un client em va explicar que una persona va sortir al carrer amb una destral".
Marta Corbalan, de l'empresa de reformes IGPER, coincideix en què "sé que hi havia hagut problemes i havia molestat a veïns; d'una banda és bo que s'enderroqui perquè sembla que s'acabaran els problemes d'ocupació, però també és important que no hi hagi cases tancades". Quan es construeixi un nou edifici en el solar resultant, el carrer de Gràcia sumarà la transformació d'una altra cantonada, com ja ha anat passant en els darrers anys, per exemple, en la del carrers Escola Pia el 2016 i Garcilaso el 2022.