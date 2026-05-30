Relleu a la presidència d'Atendis. Durant l’assemblea general ordinària celebrada aquesta setmana, els socis van aprovar la memòria d’activitats i la renovació de la junta directiva, un procés que culmina amb la sortida de Josep Manuel Suárez després de deu anys al capdavant de la fundació i l’arribada d’August Serra com a nou president.
Suárez deixa el càrrec fent un balanç positiu d’una dècada marcada per reptes importants, però també per la consolidació del projecte. "Quan vaig assumir la presidència, la situació econòmica era complicada. Veníem dels efectes de la crisi del 2008 i, posteriorment, vam haver d’afrontar inversions molt importants i moments difícils com la pandèmia", recorda.
Durant aquests anys, l’entitat ha continuat ampliant serveis i reforçant la seva estructura. L’expresident destaca especialment la capacitat de resposta demostrada durant la crisi sanitària. "Professionals, famílies i usuaris van fer un esforç extraordinari. Va ser un orgull veure com, treballant plegats, vam aconseguir minimitzar l’impacte d’una situació tan complexa", assenyala.
Mirant cap al futur, Suárez considera que el millor llegat és deixar encaminats projectes estratègics per a l’entitat. Entre aquests, destaca la futura ampliació de les instal·lacions de Can Roqueta, que permetrà incrementar el nombre de places destinades a persones amb trastorns de conducta, una necessitat cada vegada més present arreu de Catalunya: "Després de molts anys de gestions, finalment s’han obert les portes perquè aquest projecte pugui ser una realitat. És una notícia excel·lent per a les persones que atenem i per a les seves famílies".
L’exresponsable també posa en valor les millores previstes en les condicions dels professionals del sector i el suport institucional rebut per tirar endavant nous projectes. "La qualitat del servei que oferim és possible gràcies a un equip humà extraordinari, amb una gran vocació. És important que aquest compromís també tingui un reconeixement adequat", defensa.
Pel que fa al relleu, Suárez assegura que la transició s’ha preparat amb temps per garantir la continuïtat de la feina feta. Sobre August Serra, fins ara vicepresident de l’entitat i expresident de Tennis Sabadell, destaca la seva experiència en la gestió d’organitzacions i el seu coneixement de la fundació. "Arriba en un moment molt bo, amb un equip directiu consolidat i una junta renovada. Estic convençut que liderarà aquesta nova etapa amb garanties", conclou.