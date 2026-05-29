L'esplai Xivarri celebra una nova edició de la seva festa major: "Hi està tothom convidat!"

El Grup d'Esplai Xivarri celebrarà aquest dissabte una nova edició de la tradicional festa major anual de l'entitat. Els monitors i monitores han preparat una marató d'activitats que durarà des de les 16:30 h fins a les 3 h, aproximadament, i pretén "donar a conèixer la importància del lleure a una ciutat com Sabadell", tal com apunta Aina Santamans, monitora de l'esplai. "De vegades necessitem una mica d'aire i l'esplai és el millor lloc per tenir-lo. De fet, farem una activitat per reivindicar el lloc de l'esplai a la societat actual i la importància que juga pels infants que hi venen", agrega. Així, en el marc del seu 51è aniversari, un total de set activitats molt diverses "i per a tots els públics" ompliran una tarda i nit de dissabte immillorables.
La jornada se celebrarà al local d'entitats del carrer d'Emprius (Covadonga) i començarà amb uns tallers molt diversos "molt enfocats a la cultura popular catalana": jocs variats, relleus, mostra de com fer castellers amb la col·laboració dels Ganàpies de la UAB, i molt més. "Sempre intentem que entitats sabadellenques relacionades amb la cultura popular col·laborin amb nosaltres per reivindicar el que tenim aquí", explica Santamans. Seguidament, a les 17:30 h, l'exmonitor i animador Aniol Riba –Bubet– durà a terme una animació infantil per engrescar la tarda als presents. "Ja va venir l'any passat i ens va encantar; ho volem repetir", diu la monitora. A les 19 h, es realitzarà un concurs de flams i titius obert a tothom; i a les 20 h, els Diables de la Creu Alta faran una actuació d'una mitja hora, aproximadament, abans de fer el sopar popular, que començarà a les 20:30 h. Hi haurà paella de carn o verdures, pa i aigua per un preu d'11 euros per als adults i de set per als infants que no estiguin inscrits a l'esplai durant el curs –gratuït pels que sí. A les 22:30 h, les monitores faran un show d'entreteniment i, a partir de les 23 h hi haurà el servei d'un punxadiscos fins a les 3 h.
Des de l'entitat esperen que sigui una trobada multitudinària que aglomeri més d'un centenar de persones. "Sempre venen molts infants de l'esplai, famílies, amics i coneguts. A part, hi ha moltes entitats relacionades amb el lleure convidades que esperem que també vinguin", subratlla Santamans. La tradicional festa de l'esplai, doncs, vol acollir persones vingudes d'arreu per gaudir d'una tarda de lleure, cultura popular i entreteniment. Serà complicat igualar la gran festa que van fer l'any passat, pel 50è aniversari, però asseguren que en van treure idees molt positives. "Hem implementat noves activitats que ens van agradar de l'any passat i esperem que sigui una gran trobada", conclou la monitora.