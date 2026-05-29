El futur de Bellaterra reapareix en el debat polític. El ple de maig de Cerdanyola ha aprovat per unanimitat un informe elaborat pels equips tècnics municipals que ratifica la inadmissió de les al·legacions presentades per la Comissió promotora Bellaterra–Sant Cugat i formalitza l’oposició a la segregació de Bellaterra i Can Fatjó dels Aurons per a la seva annexió a Sant Cugat. Des del consistori remarquen que la decisió s’ha adoptat després de l’anàlisi d'informes tècnics i jurídics incorporats a l’expedient, que conclouen que la proposta "no compleix els requisits establerts per la normativa vigent" i que tindria "conseqüències negatives" per a l’equilibri territorial, social, econòmic i institucional del municipi. Amb aquest moviment, el ple fixa una posició institucional clara en defensa del model actual. Així, l’Ajuntament remarca que ha tramitat l’expedient respecte a la iniciativa veïnal i amb compliment estricte de les obligacions legals, però insisteix que la segregació "no respon a l’interès general ni als criteris previstos per la normativa vigent".
Amb l’acord aprovat, el consistori considera completada la seva actuació dins del procediment administratiu i estableix de manera "clara i unànime" la postura contrària a la segregació. A partir d’ara, l’expedient haurà de continuar la seva tramitació davant la Generalitat de Catalunya, administració competent per resoldre definitivament la proposta d’alteració del terme municipal. La normativa estableix un termini màxim de sis mesos perquè la Generalitat emeti una resolució un cop disposi de l’expedient complet. Durant el debat plenari, l’alcalde cerdanyolenc, Carlos Cordón, va anunciar el compromís del govern municipal de continuar treballant en un nou conveni amb l’EMD de Bellaterra que permeti ampliar competències, millorar el finançament i reforçar la gestió de proximitat. L’objectiu és avançar en un acord abans d’acabar l’any.
El gener passat, l’Ajuntament de Sant Cugat va entrar en joc assegurant que veia “viable” la integració de Bellaterra i del sector de Can Fatjó dels Aurons al municipi. La Junta de Govern Local va aprovar un informe que avalava el procés d’integració en considerar que es complien els requisits legals. El moviment va despertar les hostilitats al consistori cerdanyolenc, que va titllar de "deslleial" el posicionament santcugatenc. Enmig, l'Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) dividia els sectors. D'una banda, el seu president, Josep Maria Riba, aposta per mantenir l'eina en qualsevol circumstància –segregació o continuïtat a Cerdanyola–, mentre la comissió l'ha situat com un instrument "prescindible". Un peatge a canvi de passar a formar part de Sant Cugat, el veritable anhel del col·lectiu. Fonts de la plataforma expressen al Diari "perplexitat" perquè creuen que en el ple no s'han exposat les raons de fons per les quals rebutgen l'annexió, sinó que s'han remès a l'informe que han elaborat i que encara no han traslladat a la comissió.
Els informes conclouen que no es compleixen els requisits legals
Sigui com sigui, l’informe municipal debatut ara assenyala aspectes clau que, a parer de l'Administració local, xoquen amb la legislació. Segons la documentació tècnica en què es basa l'executiu, Bellaterra no configura un continu urbà amb Sant Cugat i existeixen barreres físiques rellevants, com l’AP-7, la línia dels FGC i espais no urbanitzables, que impedeixen considerar que hi hagi una continuïtat territorial efectiva. Alhora, també conclouen que "no existeixen motius objectius" que justifiquin l’alteració del terme municipal des del punt de vista geogràfic, econòmic o administratiu. El document destaca que els serveis municipals es presten amb normalitat des de Cerdanyola i que la proposta respon principalment a una preferència veïnal, un element que, jurídicament, "no és suficient per justificar una segregació", segons el consistori.
Un dels aspectes de l’informe assenyala precisament l'EMD de Bellaterra, que ja havia confrontat els actors polítics i socials immersos en el conflicte d'interessos. Els serveis jurídics municipals indiquen que la segregació comportaria automàticament l’extinció de l’EMD, ja que aquesta està vinculada legalment al municipi de Cerdanyola. Organismes com la Diputació de Barcelona ja s'havien pronunciat en aquesta línia. A més, l’informe recorda que la normativa estatal vigent dificulta la creació de noves entitats municipals descentralitzades, fet que impediria garantir la continuïtat de l’actual model d’autogovern en una hipotètica agregació a Sant Cugat. El document també assenyala que la Comissió promotora no té competències per instar la supressió de l’EMD i que ni l’EMD ni l’Ajuntament de Sant Cugat poden garantir-ne el manteniment futur.
Impacte econòmic, social i territorial
Els informes municipals també alerten de les conseqüències que tindria la segregació sobre el conjunt de la ciutat. Entre els principals impactes assenyalats hi ha la pèrdua d’un 5% de la població de Cerdanyola, la reducció de la base tributària municipal i una disminució de la renda mitjana. Més enllà de les qüestions administratives, el document planteja que la proposta podria obrir un debat de fons sobre el model de cohesió social i territorial del país. En el marc actual, els informes remarquen que la segregació podria trencar la lògica de cohesió i generar dinàmiques de fragmentació social i territorial. Pel que fa a Can Fatjó dels Aurons, els informes conclouen que no constitueix un nucli de població vinculat a Bellaterra i que la seva inclusió dins la proposta de segregació resulta "artificial". La pilota ja està a la teulada de la Generalitat.