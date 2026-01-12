Guerra oberta pel futur de Bellaterra

El debat sobre el futur encaix de Bellaterra ha aguditzat ferides obertes fa més d'una dècada. Damunt de la taula ha tornat a emergir amb força la possible annexió a Sant Cugat, independitzant-se així de Cerdanyola, el municipi del qual forma part actualment. El grup de veïns bellaterrencs partidaris del canvi veu avui més a prop el final d'una lluita que viu en paral·lel un procés judicial i social. Ara, també immers en l'esfera política amb una disparitat de criteris sobre la qüestió que fa més gran l'escletxa entre administracions locals.
La setmana passada, l’Ajuntament de Sant Cugat va explicar que veu “viable” la integració de Bellaterra i del sector de Can Fatjó dels Aurons al municipi de Sant Cugat. La junta de govern local va aprovar un informe que avala aquest plantejament després de constatar que es compleixen els requisits legals. Segons el tinent d’alcalde de Drets, Dinamització de la Ciutat, Comerç i Seguretat Bernat Picornell, el consistori responia així “tècnicament” les qüestions plantejades” per l’Ajuntament de Cerdanyola “sense entrar en el fons polític”. “Més endavant, a mesura que el procés administratiu avanci, podrem resoldre els dubtes que tenim sobre la concreció dels costos dels serveis a Bellaterra o d’altres i fer una valoració més política”, avisava.
Aquest dilluns, però, el serial ha viscut un nou capítol, amb l'aparició en escena de l'executiu cerdanyolenc. L'alcalde Carlos Cordón ha acusat el consistori santcugatenc de deslleialtat davant l'informe positiu presentat fa uns dies. En roda de premsa, Cordón ha dit que en les converses prèvies, el seu homòleg santcugatenc, Josep Maria Vallès, li havia traslladat que no hi havia interès en incorporar l'actual Entitat Municipal Descentralitzada (EMD), i que va ser per WhatsApp i durant la nit de Reis quan li va traslladar el contingut de l'informe que apuntava una direcció totalment oposada. El batlle ha assegurat que faran servir tots els mecanismes "polítics, administratius i judicials" per preservar la integritat territorial actual.
Acompanyat del regidor de Relacions amb l’EMD de Bellaterra, David González, i de la regidora de Serveis Jurídics, Sònia Rodríguez, Cordón ha recordat que el ple de desembre va aprovar per unanimitat una declaració institucional en defensa de la continuïtat de Bellaterra dins del municipi de Cerdanyola, així com la necessitat de millorar el conveni vigent i reforçar les competències i el finançament de l’EMD. El líder polític ha destacat l’esforç fet en els últims anys per avançar cap a un nou model de relació amb l'entitat bellaterrenca. En aquest sentit, ha recordat que durant el mandat 2019-2023 es va intentar obrir una nova etapa basada en el diàleg i la millora de serveis, després d'anys de judicialització del procés. Escenari que no ha modificat la visió d'una àmplia part de bellaterrencs, a favor d'explorar noves vies en la seva gestió territorial.
Una carpeta enquistada
Els veïns de Bellaterra litiguen des del 2015 perquè el barri se separi de Cerdanyola i passi a formar part de Sant Cugat. L'escissió no afectaria la UAB, que continuaria formant part del primer municipi. La Comissió Bellaterra-Sant Cugat, formada per part del veïnat de Bellaterra, va demanar el 2019 l’obertura d’un expedient d’alteració del terme municipal de Cerdanyola, consistent en l’agregació del territori de Bellaterra i l’àmbit de Can Fatjó dels Aurons a Sant Cugat. L’Ajuntament de Cerdanyola no va atendre la petició i la comissió va portar el cas a la justícia. El 28 de juny del 2024 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictava sentència ferma que obligava l’Ajuntament de Cerdanyola a tramitar l’expedient. El passat 7 de novembre, per completar la documentació de l’expedient, l’Ajuntament de Cerdanyola va demanar un informe a l’Ajuntament de Sant Cugat perquè es posicionés sobre la integració del barri de Bellaterra. Postura que ara ha reobert velles ferides.