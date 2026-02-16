Aprovat l’estudi per construir un pas inferior i separar els recorreguts de l’R7 i l’R4 a Cerdanyola

El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha aprovat definitivament l’estudi informatiu per construir un pas inferior ferroviari que permeti separar els recorreguts de les línies R7 i R4 de Rodalies a l'altura de Cerdanyola del Vallès. Segons ha informat en un comunicat, l’actuació eliminarà l’actual encreuament a nivell, considerat un “punt crític” de la xarxa, i està inclosa al Pla de Rodalies 2020-2030. Actualment, els trens de l’R7 que surten de l’estació de Cerdanyola en direcció a Cerdanyola Universitat han d’ocupar la via en sentit contrari de l’R4 per accedir al ramal de via única. Aquesta maniobra comporta un “cisallament de via” que limita la capacitat i l’operativitat de totes dues línies.
Així, el projecte preveu remodelar la connexió actual per “materialitzar un enllaç a diferent nivell que elimini el cisallament existent”. En concret, es definirà un nou ramal amb un pas inferior que permetrà l'encreuament sense interferències entre l’R7 i la plataforma de l’R4. Segons el Ministeri, la solució aprovada situa el pas inferior a prop de l’autopista C-58 i s’executarà mitjançant el “sistema empenta” sota la plataforma ferroviària. L’objectiu és minimitzar l’afectació a la circulació de l’R4 i mantenir el servei “sense interrupcions”. L’actuació s’emmarca en el Pla de Rodalies de Catalunya 2020-2030, presentat al gener pel secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano. El ministeri sosté que el projecte contribuirà a “la millora operativa i funcional de la infraestructura” i a reforçar la seguretat en suprimir l'encreuament a nivell.
La PTP creu que l'estudi no resol un "coll d'ampolla"
L’Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP) considera que l’aprovació de l’estudi informatiu no elimina completament un dels "colls d’ampolla" que afecten els trens de l’R7. Segons diuen, tot i que el salt de moltó permet evitar els cisallaments amb els trens de l’R4, continua havent-hi un tram d’aproximadament un quilòmetre de via única fins a l’estació de Cerdanyola Universitat, la qual cosa condicionarà la capacitat i els temps de trajecte de la línia. La PTP havia demanat que el desdoblament arribés fins a la UAB, una mesura que no s’ha incorporat. L’aprovació de l’estudi informatiu arriba gairebé dos anys després del termini inicial previst, i és el primer estudi informatiu del 'Pla de Rodalies 2020-2030' que el Ministeri aprova definitivament.
L'entitat havia presentat al·legacions durant l’exposició pública de l’estudi, demanant el complet desdoblament del ramal fins a la UAB per permetre operar l’R7 en via doble des de Cerdanyola Universitat fins a Barcelona, millorant capacitat i temps de trajecte. També es proposava un salt de moltó addicional a l’altre extrem de l’estació per facilitar recorreguts cap a Rubí sense interferir amb el corredor del Vallès. Aquestes propostes no han estat incorporades a l’aprovació definitiva de l’estudi informatiu. Segons la PTP, aquesta decisió limita la capacitat del servei i desaprofita l’oportunitat d’eliminar completament el coll d’ampolla en aquest punt de la línia R7.