El virus de la pesta porcina surt de la zona zero

Detectats tretze nous casos de pesta porcina africana (PPA) a Catalunya, onze dins el radi inicial i dos més en una urbanització de Molins de Rei, al Baix Llobregat. La troballa, per primer cop, de dos senglars positius fora de la zona zero fa que Molins de Rei i el Papiol s'incorporin a la zona d'alt risc -fins ara integrada per dotze municipis- i que s'hi restringeixi l'accés al medi natural a partir d'aquest divendres. Així ho ha anunciat des de Lleida el conseller Òscar Ordeig, que ha detallat que no hi ha "cap granja afectada" en els nous radis i que es manté el radi de baix risc en un àmbit de 20 quilòmetres. El responsable ha avançat que el dispositiu de contenció es reforçarà amb nous tancats a l'N-2 i la B-23 i que continuaran les batudes.
El conseller ha detallat que els tretze nous positius de pesta porcina africana eleven a 155 el nombre de casos positius. Els nous casos corresponen a tres focus secundaris situats a prop de focus primaris ja identificats, però la novetat és que dos d'aquests senglars salvatges s'han localitzat en una urbanització de Molins de Reis, a uns dos quilòmetres del perímetre de la zona d'alt risc. Segons el Ministeri d'Agricultura, fins ara s'han notificat 29 focus, tres dels quals són primaris i 26 secundaris, amb positius als municipis de Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Terrassa, Rubí i Molins de Rei. A més s'han analitzat 1.048 casos que han resultat negatius, entre els quals 624 animals capturats i 424 que corresponen a animals morts o a restes.
Ordeig ha admès que la troballa de positius fora de la zona zero era "previsible", però que en qualsevol cas el que més preocupava és que els positius es poguessin estendre cap al nord o a la Serra de Marina. Per això, ha insistit que convé "no abaixar la guàrdia, seguir les indicacions dels experts, protegir el sector, obrir nous mercats i mantenir el compliment estricte de les mesures establertes". El Govern català ha ordenat ampliar el pla d'actuació en consonància amb l'ampliació de la zona d'alt risc. Això inclou un augment de personal i mitjans de captura i recerca de cadàvers; nous mitjans de tancament en infraestructures i una intensificació de les mesures de control poblacional del senglar. La Generalitat manté actiu el dispositiu de seguretat, format per Agents Rurals, Mossos d’Esquadra, Protecció Civil i policies locals, que continua desplegant les mesures de contenció previstes: desinfeccions, recollida i gestió de cadàvers, recerca amb drons i estimació de densitats de població de senglar a la zona infectada.