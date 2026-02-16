Més de 4.500 ajuts de la UE per rehabilitar habitatges a Sabadell

La rehabilitació d’habitatges amb fons europeus Next Generation ja ha atorgat 4.574 ajuts a Sabadell, que es tradueixen en uns 30,2 milions d’euros adjudicats a domicilis sabadellencs segons dades facilitades per l’Ajuntament de Sabadell al Diari. En total, fins ara s’han tramitat 696 expedients, dels quals 580 ja tenen confirmats els fons. Caldrà esperar encara, però, a comprovar quants d’aquests hauran finalitzat les obres en el termini màxim establert per poder mantenir la subvenció, data fixada pel 30 de juny d’enguany. En aquests moments, el sector de la construcció espera que, tal com ha anunciat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, s’obrin noves línies d’ajuts a la rehabilitació per donar-hi continuïtat.
A Sabadell, més de la meitat d’ajuts han anat destinats al programa 5, que subvenciona fins al 100% l’elaboració del llibre de l’edifici i el projecte de millora energètica de la comunitat. En aquest sentit, s’han aprovat 137 expedients per a 2.572 habitatges. El programa 3, de rehabilitació d’edificis, acumula la major part de subvenció, amb 21,7 milions d’euros assignats per uns 1.300 habitatges, a raó de 16.000 euros subvencionats de mitjana per immoble. Segons el grau d’estalvi energètic aconseguit amb la reforma s’obté una subvenció del 40 al 80% del cost, sempre que l’estalvi energètic sigui igual o superior al 30%. L’Oficina de Rehabilitació de Sabadell, gestionada per Vimusa, ha tramitat més expedients, però alguns encara estan pendents de validació per part de la Generalitat.
El sector veu el got mig ple
Des de la Cambra de Comerç de Sabadell i el Gremi de Constructors d’Obres de Sabadell i Comarca, Pere Mañero assenyala que “la valoració [dels Next Generation] és positiva amb matisos”, perquè si bé han permès renovar alguns habitatges, “pel tema burocràtic ha sigut molt complicat”. I això és perquè com comparteixen des del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC), no ha estat fàcil trobar comunitats de veïns disposades a fer les obres, revisar pressupostos, assegurar que les inversions tindrien un retorn, trobar constructores i decidir-se a tirar-ho tot endavant. Més, tenint en compte que el 30 de juny d’aquest any les obres han d’estar acabades per gaudir de la subvenció, per la qual cosa Mañero assenyala que “alguns projectes han quedat fora” i no s’hauran executat tot i tenir la subvenció concedida perquè no haurien arribat a temps i no tenen pressupost per assumir-les sense subvenció.
En aquest sentit, creu que hauria estat convenient pagar les subvencions abans de finalitzar les obres, perquè “avançar el pagament moltes comunitats ho tenen realment complicat”. Els sol·licitants sí que tenien l’opció de sol·licitar una bestreta per cobrar el 50% a l’inici de l’obra, el 30% quan estigués al 80% i el 20% restant al final de l’obra.