ARA A PORTADA

Cerdanyola del Vallès

Afectacions al trànsit per obres en un dels accessos a la UAB

Les tasques estan relacionades amb l’ampliació del carril bici

  • Obres a l’avinguda de Serragalliners, aquest dimarts -
Publicat el 02 de març de 2026 a les 13:30

Afectacions al trànsit per accedir al campus de la UAB a Bellaterra. Aquest dimarts, es faran treballs de millora al pas elevat de l’avinguda de Serragalliners, que comportaran afectacions puntuals a la circulació de vehicles i un estretament temporal del pas de vianants. Les obres estan relacionades amb l’ampliació del carril bici en aquest vial i es desenvoluparan entre les 15 i les 19 hores. Concretament, les tasques es duran a terme al pas elevat situat a l’alçada de la parada d’autobús de la Facultat de Ciències, davant de l’edifici del Centre Nacional de Microelectrònica (CNM), i formen part del projecte d’adequació del vial per incorporar-hi un nou tram pedalable. Aquesta actuació implicarà organitzar la circulació de manera especial durant tota la franja horària en què es duguin a terme les obres.

Pel que fa al trànsit rodat, el pas elevat quedarà parcialment restringit, però es mantindrà un carril obert amb pas alternatiu per garantir la mobilitat dels vehicles. Es donarà prioritat al sentit ascendent (direcció Sabadell) per evitar retencions a la rotonda situada davant de l’Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB) i a la zona pròxima a la sortida del parc de bombers. El pas de vianants continuarà operatiu en tot moment, tot i que amb un estretament temporal de l’espai disponible. La circulació transversal no serà interrompuda. Per assegurar una mobilitat segura, l’empresa constructora senyalitzarà els accessos, delimitarà les zones d’obra amb tanques de seguretat i destinarà personal de control per gestionar tant el pas alternatiu dels vehicles com els moviments dels vianants.

Notícies recomenades